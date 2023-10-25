احتفالات بمناسبة ذكري تكريس كنيسة الفائقة القداسة في مصر الجديدة بالقاهرة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن الكنيسة تحتفل بذكري تكريس كنيسة الفائقة القداسة والدة الإله في مصر الجديدة بالقاهرة.
ففي يوم  9 أكتوبر من عام  1916 تم تكريس كنيسة الفائقة القداسة والدة الإله في مصر الجديدة وأقامة أول قداس إلهي فيها، وكان ذلك في ذكرى لجوء الطفل الإلهي يسوع المسيح مع أمه مريم العذراء ويوسف الخطيب إلى مصر.

كرس الكنيسة وترأس القداس الإلهي بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا البابا والبطريرك فوتيوس (1900 – 1926)، بمشاركة المطران نكتاريوس متروبوليت ممفيس وتوابعها ولفيف من الآباء الكهنة.
ويُلاحظ على الأيقونستاس (حامل الأيقونات للباب الملوكي) عن يمين العذراء مريم توجد أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.
و في كل قداس إلهي ترتل في الكنيسة الطروبارية التالية (باللحن الثاني): "يا يوسف، بَشِّر داود جدّ الإله بالعجائب. فقد رأيتَ العذراء حامِلًا، ومَجّدتَ مع الرّعاة وسَجَدتَ مع المجوس، وبالملاك أوحِيَ إليكَ. فابتهل إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا".

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