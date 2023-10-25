مشروع بناء كنيسة جديدة في مدينة دمياط الجديدة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس أتم مجلس رعية كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس في دمياط ببناء سور الكنيسة التي سيتم إنشائها في مدينة دمياط الجديدة. وقد خصصت الأرض للكنيسة من هيئة التعمير للمناطق الجديدة.

وسيتم توفير الأموال اللازمة لبناء الكنيسة بمشاركة الكنائس والهيئات الكنائسية والخيرية للروم الأرثوذكس مع مجلس رعية كنيسة دمياط.

يُشرف على البناء مجلس رعية كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس بدمياط

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