الروم: فائقة القداسة كنيسة تتبع البطريركية الام بالاسكندرية

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


تحدث الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له عن اللوحة التذكارية التي وضعت أعلى الباب الرئيسي لكنيسة الفائقة القداسة والدة الإله في مصر الجديدة بالقاهرة عند تكريسها، والتي ذُكر فيها اسم الكنيسة "كنيسة والدة الإله بمصر الجديدة".
وقال إن الكنيسة هي كنيسة بطريركية، أي أنها تخضع روحيًا وإداريًا لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقا، وليس مثل الكنائس المؤسسة من الجمعيات اليونانية والجمعيات العربية (المصرية) التي تخضع روحيًا للبطريركية أما إداريًا فيديرها مجلس رعية الكنيسة.

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