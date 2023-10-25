تعرف على إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم أرثوذكس في مصر

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم أرثوذكس في مصر تنقسم إلى إبراشيَّتَيّ الإسكندرية والقاهرة ويراسها صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني (9 أكتوبر 2004).
وترتيب الإبراشيات الأخرى تبعًا لتاريخ رسامة رؤساء الأساقفة (المتروبوليتية The Metropolitans) القائمون عليها:

1- إبراشية إرموبوليوس (طنطا) وتوابعها، المتروبوليت نيقولاوس والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر (18 مارس 2001).

2- مطرانية ليوندوبوليوس (الاسماعيلية) وتوابعها، المتروبوليت غفرائيل (21 نوفمبر 2012).

3- مطرانية ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، المتروبوليت نيقوديموس والوكيل البطريركي في القاهرة (23 نوفمبر 2013).

4- مطرانية بيلوسِيُو (بورسعيد) وتوابعها، المتروبوليت ناركيسوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية (14 سبتمبر 2016).

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)