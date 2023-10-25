تعرف على إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم أرثوذكس في مصر



قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم أرثوذكس في مصر تنقسم إلى إبراشيَّتَيّ الإسكندرية والقاهرة ويراسها صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني (9 أكتوبر 2004).

وترتيب الإبراشيات الأخرى تبعًا لتاريخ رسامة رؤساء الأساقفة (المتروبوليتية The Metropolitans) القائمون عليها:

1- إبراشية إرموبوليوس (طنطا) وتوابعها، المتروبوليت نيقولاوس والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر (18 مارس 2001).

2- مطرانية ليوندوبوليوس (الاسماعيلية) وتوابعها، المتروبوليت غفرائيل (21 نوفمبر 2012).

3- مطرانية ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، المتروبوليت نيقوديموس والوكيل البطريركي في القاهرة (23 نوفمبر 2013).

4- مطرانية بيلوسِيُو (بورسعيد) وتوابعها، المتروبوليت ناركيسوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية (14 سبتمبر 2016).