إعفاء رئيس الإكسرخيات الأفريقية في الكنيسة الروسية من منصبه

تم إعفاء المتروبوليت ليونيد مطران كلين، الذي كان رئيسًا للإكسرخية الأفريقية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ تأسيسها في ديسمبر 2021، من هذا المنصب أمس من قبل المجمع المقدس الروسي.

وجاء في تقرير السينودس: بناءً على تقرير صاحب السيادة المتروبوليت ليونيد مطران كلين الذي تلقاه قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، والذي يوضح الأسباب التي تمنعه من القيام بمهامه كإكسرخس بطريركي لإفريقيا، [يقرر المجمع] إعفاء المتروبوليت ليونيد مطران كلين من هذا المنصب مع الامتنان للعمل الذي قام به.

على أن يحتفظ بمنصبه كمدير مؤقت لأبرشية يريفان وأرمينيا. وتم تعيين نيافة الأسقف قسطنطين أسقف زرايسك قائمًا بأعمال الإكسارخس البطريركي لإفريقيا.

شغل المتروبوليت ليونيد منصب ممثل بطريرك موسكو في بطريركية الإسكندرية في الفترة من ديسمبر 2004 إلى يوليو 2013، ونظرًا لهذه الخبرة، تم اختياره لرئاسة الإكسرخسية الأفريقية عند إنشائها.

انتشرت الإكسرخسية بشكل كبير في جميع أنحاء أراضي بطريركية الإسكندرية منذ عام 2021، حيث استوعبت (اقتنصت) رجال الدين والمجتمعات الموجودة في بطريركية الإسكندرية، وحولت إليها رجال الدين والمجتمعات المنشقة وغير الأرثوذكسية.

يُذكر أن المجمع المقدس بالإسكندرية حكم بحرمان المتروبوليت ليونيد في نوفمبر 2022 "بسبب سلسلة من الجرائم الكنسية (غزو سلطة الكنيسة القديمة، الترويج ضد التحديدات الكنسية، توزيع الميرون المقدس، رشوة رجال الدين المحليين حتى أولئك الذين تم عزلهم من الرتبة، الانقسامات، العرقية، وما إلى ذلك)، رغم أن الكنيسة الروسية ترفض هذا القرار رسميًا".

قرار السينودس سبقه قرار مماثل للبطريرك كيريل عندما أعفى المتروبوليت ليونيد الشهر الماضي من منصبه كرئيس لكنيسة جميع القديسين في Kitai Gorodبموسكو، والتي كانت في السابق بمثابة كنيسة تمثل بطريركية الإسكندرية، والآن هي كممثلة للإكسرخسية الأفريقية.