في ذكراهما.. تعرف على سيرة القديسَيّن الشهيدين الحديثَيّن جبرائيل وكيرميدوليس

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بالقديسَيّن الشهيدين الحديثَيّن جبرائيل وكيرميدوليس من بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية.
و قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن كان جبرائيل وكيرميدوليس توأمان ولدا في مصر عام 1497م من أبوين تقيين. عندما بلغا من العمر سن ارشد إلتحقا في دير مار جرجس بمصر القديمة لخدمته، وكانا قد تلقيا تعليمًا جيدًا جدًا. 
ذات مرة، وطُلب منهما أن ينكرا المسيحية لتجنب التعذيب. لكنهما رفضا واعترفا بشدة بالمسيح. فأسلما إلى الوالي، رغم الوعود والتهديد، لكنهما ظلا ثابتين على إيمانهما. فأسلمهما للتغذيب الرهيب لكنهما رفضا إنكار يسوع المسيح. عندما عجز معذبيهما إثنائهما عن موقفهما، حُكم عليهما بالموت. فقتل كيرميدوليس بالرجم بالحجارة بعد تقطيع جسده، أما جبرئيل فقطع رأسه.
لم يكتف بذلك بل قاموا بحرق جساديهما، ثم قاموا مرة أخرى بحرق عضامهما المتبقية ونثروها. لكن زملائهما الذين كانوا معهما في الدير أخذوا جمجميتهما التي لم تفنى بالنار، واحتفظوا بها في الدير. 
كان استشهدهما في في 18 أكتوبر من عام  1517م، كما هو مكتوب على قبرهما، وفي بعض المصادر كان استشهدهما في عام 1522م.
رفاتهما مازلتا حتى اليوم محفوظتان في الدير في قبر على إسميهما، في برج بابليون القائم عليه كنيسة الدير الرئيسية المُسماة على اسم القديس جيورجيوس. كينبوع بركة وأشفية.
إن سيرة استشهادهما موجودة في تسلسل القديسين كود 379 لمكتبة البطريركية في القاهرة.

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