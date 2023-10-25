متحدث الروم الارثوذكس: ثلاث رؤساء كنائس يجتمعون في أثينا



قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه بمناسبة الذكرى المئوية (1923-2023) على تأسيس وأول توزيع للمجلة العلمية اللاهوتية تحت عنوان "اللاهوت" الخاصة برئاسة أساقفة أثينا، نظم المجمع المقدس لكنيسة اليونان مؤتمر أكاديمي دولي، الذي انعقد في العاصمة أثينا.

بالإضافة إلى رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس والأساقفة الحاضرين من كنيسة اليونان، حضر افتتاح المؤتمر أيضًا بطريرك القسطنطينية برثلماوس، ورئيس أساقفة قبرص جاورجيوس، ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس، ورؤساء كهنة ورجال دين وعلمانيين من ممثلي الكنيسة. كنائس الإسكندرية وأنطاكية والقدس وجورجيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا وبولندا.

وفي صباح يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، إحتُفل بالقداس الإلهي في كنيسة متروبوليتان في أثينا. وترأس الخدمة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيوذوروس، ورئيس أساقفة قبرص المتروبوليت جورجيوس، ورئيس أساقفة اليونان المتروبوليت إيرونيموس، والمتروبوليت ستيفانوس مطران كنيسة القسطنطينية الإستونية، وأيضًا متروبوليت لاودكية المطران ثيودوريتوس، ومتروبوليت إستونيا المطران ستيفانوس، ومتروبوليت فراتس المطران غريغوريوس، ورئيس أساقفة أنثيدونوس المتروبوليت نكتاريوس، ومتروبوليت يوانينا المطران مكسيموس.

في كلمته تحدث صاحب غبطة البابا البطريرك ثيودروس عن مثل الزارع في إنجيل اليوم، مؤكدًا أن "الزرع هو كلمة الله. إنه إنجيله، هو المسيح نفسه المعلن في نصوص الكتاب المقدس، الذي يقرع باب النفس البشرية بحثًا عن تربة مناسبة ومتقبلة، لتثمر وتنبت. فهو إذن سبب للأصالة المطلقة والأصالة والروحانية التي لا يمكن إنكارها".

وأشار في نقطة أخرى إلى ما يلي: "لأننا نحظى بالامتياز الثمين المتمثل في كوننا محاطين برؤساء أساقفة هرميين مختارين، مكرسين مخلصين لخدمتهم التبشيرية الثمينة، فإننا نعمل بشكل جماعي من أجل ترسيخ الوعي الأفريقي بأن الكنيسة هي جسد المسيح وليست مؤسسة خيرية أخرى. منظمة. لهذا السبب، خلال رحلاتنا عبر إفريقيا، نعطي الأولوية المباشرة لتعميق رسالة الأرثوذكسية، حيثما توجد آذان متقبلة وقلوب مفتوحة، حتى في الأكواخ العشبية المؤقتة أو تحت ظلال الأشجار التي يبلغ عمرها قرونًا. صحيح أن هناك قضايا لا يمكن التغلب عليها تنشأ باستمرار فيما يتعلق بتنظيم وتمويل وتجهيز البعثات التبشيرية، وتدريب المديرين التنفيذيين، والترجمة البهلوانية أحيانًا إلى اللهجات المحلية للنصوص المقدسة والطقوسية، والتوفيق بين المعتقدات الكامنة. لقد كانت هذه القضايا موجودة دائمًا وستظل موجودة دائمًا، لأن زرع الكلمة الإنجيلية، الرسالة، يعني تقديم العطاء من خلال إدارة الحياة، ولكن قبل كل شيء الواقع المتغير والمتغير في جميع الدول الأربع والخمسين التي تشكل القارة الأفريقية".

وأشار مخاطبًا رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان: "في هذه المعركة لزرع الأرثوذكسية في إفريقيا، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الأمل والرؤية، حتى لو تم إعاقة طريقهما مؤقتًا بسبب الصعوبات أو العقبات أو محاولات الانقسامات الأرثوذكسية الخبيثة، فإنهما يجدان دائمًا منافذ للتعبير والإدراك من خلال قناة الحب الموحد التي لا تنضب. نحن نختبر هذه الوحدة، التي هي معجزة حرفيًا من خلال الإيمان الطاهر برباط المحبة، في الولاية الجغرافية لعرشنا الرسولي البطريركي للقديس مرقس، بدعم ثمين، ماديًا ومعنويًا، من كنيسة اليونان المقدسة والكنيسة اليونانية المحلية. من مدينتها المقدسة. إنها نعمة أن تتاح لنا الفرصة اليوم، ليس فقط للتعبير شخصيًا ورسميًا لشخصكم الكريم عن امتنان كنيسة الإسكندرية لهذا التفهم الثمين. ولكن أيضًا للتعبير عن تمنياتنا الصادقة للتهنئة لغبطتكم في هذا اليوم، بإكمال هذا العام خمسة عشر عامًا من خدمة الرئيس المثمرة والمباركة. خلال الخمسة عشر عامًا من قيادتكم المتواضعة والحكيمة والهادئة لخدمة كنيسة المسيح، وهو ما يمكن تصوره في اليونان، نختبر دعمكم الكامل والشامل في العمل الرسولي المتمثل في نقل شعلة الإيمان الأرثوذكسي، وإيمان الكنيسة. الرجاء للعطاش إلى كلمة الرب، إخوتنا الأفارقة. كل طلب لتعزيز بطريركيتنا في جميع أنحاء العالم يلبيه قلبك المحب. مرة أخرى، نشكركم بصدق على هذا، وعلى دعوتكم النبيلة والودية للغاية للمشاركة في وليمة الإيمان والمحبة الروحية هذه.