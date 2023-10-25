في ذكراه.. تعرف على القديس لوقا الرسول

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بمناسبة عيد القديس الرسول لوقا الإنجيلي، وقال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنلوقا الإنجيلي من اسرة وثنيّة، ومن الأرجح أنّه من مدينة انطاكية في سوريا. وقد آمن بالمسيح على يد التلاميذ الذي جاؤوا من أورشليم إلى انطاكية مبشّرين بالإنجيل. وكان طبيبًا كما يُشير إليه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كلوسي (14:4). 
كتب بشارته (إنجيله) باللغة اليونانية. ذكر فيها ما تلقّنه عن مريم العذراء، مِثل: حَبَلها بالكلمة الإلهي، وزيارتها نسيبتها أليصابات، وميلاد يسوع المسيح في بيت لحم، ولجوء العائلة المقدسة (يسوع المسيح والعذراء مريم ويوسف الخطيب) إلى مصر، وتقدمة مريم العذراء عن ابنها البكر يسوع للهيكل، وغير ذلك. 
رقد في الرب عام 90 ميلادي. وتعيد كنيستنا الأرثوذكسية لتذكاره كل عام في يوم  18 أكتوبر /تشرين أول.
يذكر التقليد الكنسي أن لقديس الرسول لوقا الإنجيلي رسم أيقونة للعذراء مريم والدة الإله الشفيعة التي لا تُرد عند ابنها الرب يسوع المسح المخلّّص الإلهيّ للعالم أجمع.
عندما رأت والدة الإله الأيقونة فرحت جدًا وباركتها قائلة: "نعمة الذي تجسد في أحشائي ووًلد مني يسوع المسيح لتكن نعمته حاضرة من خلال هيئتي في هذا الأصل (الأيقونة وبجميع نسخها)".

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