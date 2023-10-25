بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تستنكر الاعتداءات على الاراضي الفلسطينية

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


اصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، بيانًا استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الاسرائيلي الذي طال احد مباني كنيستها، كنيسة القديس بورفوريوس، في مدينة غزة.

وأكدت البطريركية في بيانها أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.

وشددت البطريركية إنه ا لن تتخلى عن واجبها الديني والانساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسِلم على حد سواء.

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