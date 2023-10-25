الكنيسة في نيجيريا تطوب فتاة قتلها مسلّحون في سنّ الرابعة عشرة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 


بدأت الكنيسة الكاثوليكيّة في نيجيريا عمليّة تطويب وإعلان قداسة Vivian Uchechi Ogu  البالغة من العمر 14 عاما والتي قُتِلَت في2009.
في تفاصيل أخرى فعلى مثال القدّيسة ماريا غوريتي الإيطاليّة الشابة التي قُتِلَت لمقاومتها العنف، قاومت فيفيان محاولات زُمرة من اللصوص للاعتداء عليها واغتصابها مع أختها الكبرى، بعد أن تمّت سرقة منزلهما ثمّ خطفهما.
كانت فيفيان قد استوحت من القدّيسة ماريا غوريتي خلال آخر صفّ تعليم مسيحي لها شاركت فيه بعد قدّاس الأحد 15 تشرين الثاني 2009، وحثّت صديقاتها على عدم الاستسلام أبدًا للاغتصاب أو لأيّ شكل من اللاأخلاقيّة.
لكن تلك الليلة، تمكّنت مجموعة مؤلّفة من 3 لصوص من دخول منزل عائلة الشابة. وبعد احتجاز الوالدَين، هرب الخاطفون آخذيم معهم الفتاتَين إلى أَجَمة مُحاولين اغتصابهما، إلّا أنّ فيفيان قاومت إلى درجة أنّ اللصوص قتلوها.
ويمكن أن نقرأ في مرسوم تمّ تقديمه إلى رئيس أساقفة Benin City: “إنّ صيت الشهادة والقداسة لخادمة الله لم يكفّ عن التزايد منذ موتها. وبعد أن تمّت دعوتنا رسميًّا لفتح دعوى تطويب وإعلان قداسة خادمة الله، مع الإعلان عن فضائلها كنسيًّا، ندعو كلّ المؤمنين الذين يستطيعون تقديم شهادة إلى التقدّم والاتّصال بالأبرشيّة مع رفع معلوماتهم، سواء كانت مناسبة أو منافية للشهادة والقداسة”.
يشار إلى أنّ “حركة فيفيان أوغو” تُذكّر بأنّ فيفيان كانت رئيسة المنظّمة الحبريّة للطفولة المقدّسة. في سنّ التاسعة، جمعت المال لدفع علاج العديد من الأولاد في المستشفى، ونظّمت العديد من الزيارات في مياتم حيث لمست حياة الكثيرين.

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