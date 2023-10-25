القسّ دون بيندر يتحدث عن تفاصيل تخص قصف مستشفى الأهلي المعمداني

كتب القس في كاتدرائية القديس جورج الأنغليكانية في القدس، الأب دون بيندر، قبل 3 أيام في منشور في "فايسبوك"، تحدث فيه عن أن المستشفى الأهلي المعمداني تعرّض لقصف إسرائيلي ألحق أضرارًا بالغة بالطبقتين العلويتين، وأُصيب 4 موظفين.

وأشار إلى أنّ هذا هو القصف الإسرائيلي الثاني للمستشفى. وأضاف أنه "في الشهر المقبل، كان من المقرر أن نفتتح مركزًا جديدًا للعلاج الكيميائي بالشراكة مع مستشفى أوغستا فيكتوريا في جبل الزيتون، وهو السبب الرئيس لزيارتنا للمستشفى الأسبوع الماضي".

وقال: "يرجى الاستمرار في الصلاة من أجل سلامة المستشفى وموظفيه والمرضى واللاجئين، الذين يتم إيواؤهم فيه".

واليوم، بعد تعرض مستشفى المعمداني لقصف عنيف أدى إلى وقوع مجزرة وعدد كبير في الضحايا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي هدّد مستشفى المعمداني عدة مرات كسائر المستشفيات، وكان المستشفى تعرض للاستهدف قبل يومين كرسالة أولية".

وأضاف القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي نفّذ تهديده بارتكاب مجزرة داخل المستشفى أسفرت عن مئات الضحايا"، مشيرًا إلى أنّ "أمام هول المجزرة وما شاهده العالم من مشاهد مؤلمة لمئات الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين، ذهب المحتل ليتنصّل من جريمته".