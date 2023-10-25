رئيس اساقفة الفرزل وزحلة يزور اوتيل ديو وجامعة القديس يوسف بدعوة رسمية

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك رئيس مستشفى تل شيحا المطران ابراهيم مخايل ابراهيم مستشفى اوتيل دو فرانس وجامعة القديس يوسف في بيروت بدعوة رسمية من رئيس الجامعة والمستشفى الأب الدكتور سليم دكّاش وادارته وبحضور الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية الأب مايكل زميط، في إطار تعزيز التعاون بين مستشفى اوتيل ديو ومستشفى تل شيحا.

استهلت الجولة باجتماع مشترك بين إدارة مستشفى اوتيل ديو وادارة شبكة المستشفيات التابعة لجامعة القديس يوسف – اوتيل ديو وادارة مستشفى تل شيحا حضره رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس مجلس ادارة شبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – اوتيل ديو الأب الدكتور سليم دكاش، المطران ابراهيم، المدير العام لشبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – اوتيل ديو والمدير العام لمستشفى اوتيل ديو السيد نسيب نصر، نقيب اطباء لبنان في بيروت نائب رئيس مستشفى تل شيحا البروفسور يوسف بخاش، عميدة كليّة العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف ونقيبة الممرضات والممرضين في لبنان البروفسورة ريما ساسين قازان، مدير عام مستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر، مدير الشؤون الطبية في مستشفى اوتيل ديو الدكتور جورج دبر، ممثل كلية الطب في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي الكرك، كما حضر الاجتماع اونلاين من باريس الأب الدكتور نبيل شحاتة.

جرى خلال الاجتماع تقويم دقيق للمرحلة التي تلت توقيع اتفاق التعاون بين مستشفيي تل شيحا واوتيل ديو "والذي كان بركة من الله لما فيه خير المرضى واهاليهم في زحلة والبقاع"، حسب ما جاء في بيان للمطرانية، والتخطيط للمرحلة القادمة "من اجل اكمال مسيرة النجاحات التي تحققت بسرعة قياسية، والتي نالت استحسان وترحيب الزحليين والبقاعيين".

بعد الاجتماع، قام المطران ابراهيم بجولة في الأقسام الأساسية في المستشفى حيث كان في استقباله رؤساء هذه الأقسام الذين قدّموا الشروحات الكاملة حول عمل كل قسم، واطّلع على المعدات الطبية الحديثة وتوقف مطولًا امام آلة التصوير بالرنين المغنطيسي (IRM) التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملها، وهي الأولى من نوعها في الشرق ولبنان. وزار ايضًا قسم الطوارئ والقلب وطب العيون وهو قسم متكامل يحتوي كل انواع الفحوصات والعلاجات ويجري العمليات المختصة بالعين.

بعد مستشفى اوتيل ديو، زار المطران ابراهيم المركز الرئيسي لجامعة القديس يوسف وجال في اقسامها برفقة الأب الدكتور دكاش ومديري الأقسام. وفي ختام الزيارة، استضافت الجامعة المطران ابراهيم على مائدة الغداء.

في الختام، شكر المطران إبراهيم البروفسور الأب دكّاش وكل الحاضرين على "كرم التعاون والضيافة" معلنا أن استقباله بهذه الحفاوة في مستشفى اوتيل ديو وجامعة القديس يوسف هو "تكريم" يجيِّرُه إلى مستشفى تل شيحا "بكل إدارتها وطاقمها الطبي والتمريضي وكل العاملين فيها وإلى الحضور الزحلي الكثيف في عالم الاستشفاء وخصوصا إلى الدور الكبير لأطباء زحلة في جامعة القديس يوسف وأوتيل ديو وفي كل لبنان والعالم".