اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام يدينان العدوان المتمادي على المدنيين ويتشاركان معهم الآلام

صدر عن رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم البيان الآتي: "إن الجريمة المروّعة والصادمة التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاغ غزة تتنافى مع أبسط قواعد الرحمة وتشكل انتهاكًا فاضحًا للمبادىء الانسانية وللقوانين الدولية. إن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام يدينان بشدة العدوان الاسرائيلي المتمادي على المدنيين الآمنين ويتشاركان معهم الآلام والحداد، رافضَين أن تتحوّل غزة إلى مقبرة جماعية وأن يكون الاطفال والنساء والمسنون ضحايا النزاعات والحروب التي كما قال قداسة البابا هي دائمًا هزيمة.

وتدعو اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام إلى وقف اراقة الدماء البريئة، مؤكدين التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وفي اقامة دولته المستقلة ورفض أي "مخطط لترانسفير" جديد، موجّهين نداء من اجل تكثيف الصلاة والتوسّل إلى الرب يسوع ليحل السلام العادل والدائم على الارض المقدسة بدءًا بفلسطين وصولًا إلى لبنان".