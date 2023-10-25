موقع شباب العالم المرجع الإلكتروني الأول للمحتوى العربي

عُرف موقع شباب العالم shababel3alam.com بجودة المحتوى الحصري والمصداقية والمهنية، انطلق موقع شباب العالم في شهر مارس لعام 2020م، وكان له دورًا كبيرًا في إثراء المحتوى العربي ونشر الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الشباب ومختلف الفئات العمرية، يمتلك موقع شباب العالم فريق عمل على أعلى مستوى، ويشمل كلٍ من كتابٍ محترفين ومدققين إملائيين ولغويين ومراجعين، وذلك لتقديم المعلومات على كامل المصداقية والشفافية للقارئ العربي حول العالم.

نبذة عن موقع شباب العالم

يحتوي موقع شباب العالم على العديد من الأقسام المميزة، والتي من خلالها يقوم فريق العمل بتقديم كافة المعلومات وكل ما يلزم في شتّى المجالات والمواضيع المختلفة حول العالم، ومن ضمن تلك الأقسام هو قسم الأخبار الذي يقوم من خلاله فريق العمل على تقديم كافة الاخبار الحصرية والعاجلة والرائجة، كما أن الموقع أيضًا لديه المزيد من الاقسام الاخرى مثل قسم (السياحة والسفر)، كما أن من خلال هذا القسم يتم تقديم كل ما يلزم من معلومات للراغبين في السفر إلى الخارج من المصريين والمواطنين العرب في أنحاء دول العالم.

ومن ضمن الأقسام لدى موقع شباب العالم، هو قسم (الخدمات الحكومية) ويهدف هذا القسم إلى العديد من الموضوعات التي تساعد المواطنين في كيفية فهم الاوراق الحكومية والخدمات المقدمة من حكومات الدول، على سبيل المثال، فإن رغب أحد الأشخاص في استخراج المستندات الحكومية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والوثائق الإثباتية فيقوم موقع شباب العالم بشرح كيفية استخراج تلك الوثائق وما هي شروط الحصول عليها، كما أن هذا القسم يمكن خلاله أيضًا التقديم على المنح المالية والتسجيل في المعاشات وغيرها من الخدمات الممنوحة للمواطنين بمختلف البلدان حول العالم، وعلى سبيل المثال ( تسجيل العمالة الغير منتظمة ) والذي من خلالها يحصل المواطنين في مصر على دعم مادّي بشكل شهري لإعانة الحياة والذي يقوم موقع شباب العالم بشرح كيفية التسجيل بتلك المبادرة والحصول على الدعم المالي من خلالها.

كما يضم أيضًا موقع https://www.shababel3alam.com قسمًا خاصًا للوظائف، والذي من خلاله يقوم فريق العمل بتقديم كل ما يلزم من وظائف خالية بمؤسسات الدول والحكومات وأيضًا الشركات والبنوك حول العالم، وذلك لمساعدة الشباب على توفير قدرٍ كبير من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة الشائعة، كما يقدم فريق عمل الموقع من خلال قسم الوظائف كيفية الحصول على الوظيفة وشروطها ومميزاتها والتخصصات المتاحة بكل وظيفة شاغرة.

يتيح موقع شباب العالم، قسم خاص بالطب، ومن خلال هذا القسم يتم نشر كل ما يخص المجال الطبي والصحي ودليل الأدوية وكيفية استخدامها وآثارها الجانبية على الجسم، وذلك من خلال حفنة من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون المعلومات بعناية فائقة لإفادة القارئ وتنمية ثقافته الصحية.

كما يتوفر بالموقع قسم خاص بالسيارات وكآفة أخبارها لعشاق السيارات، إلى جانب تقديم معلومات كاملة عن موديل كل سيارة ومميزاتها وعيوبها وأيضًا أسعار في الأسواق المصرية والعالمية خصوصًا في ظل عدم استقرار سوق السيارات.

كما يوجد أيضًا قسم (منوعات) والذي يحتوي على العديد من المواضيع المختلفة والمسابقات والبرامج التلفزيونية الشهيرة مثل تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم ، وأيضًا مسابقة فلاش وين، كما يضم قسم المنوعات الكثير من أسعار الأجهزة ومعلومات عن مختلف القضايا المتنوعة.

نظرًا للعديد من الاقسام المتنوعة التي يمتلكها موقع شباب العالم، فقدمنا نبذة عن بعض الاقسام لدى موقع شباب العالم، حيثُ يقدم موقع شباب العالم كافة المعلومات اللازمة من خلال اقسام الموقع وذلك في شتّى المجالات ومختلف الموضوعات التي يبحث عنها القارئ العربي حول العالم.