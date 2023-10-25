بطاركة الشرق الاوسط يدينون الاعتداءات الاسرائيلية على فلسطين

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


أصدر البطاركة والأساقفة والكهنة والعلمانيون من بلدان الشرق الأوسط المشاركون في أعمال  السينودس في روما بيان يدينون بشدة العملية الإجرامية على المستشفى المعمداني في غزة التي أوقعت مئات القتلى والجرحى. وإنهم يصلّون من أجل راحة نفوس الضحايا وعزاء أهلهم وشفاء الجرحى ويضرعون إلى الله كي يمسّ الضمائر لوقف هذه الحرب المدمّرة وسواها وإحلال السلام بين الشعوب. 
وقالو فيه ايضا إنه فمن حق الأبرياء في العالم أن يعيشوا بأمان ويحققوا ذواتهم حسب تدبير الله الخلاصي. 
ويناشد المشاركون الأسرة الدولية العمل الجدي على إحلال السلام في الشرق الأوسط وفي العالم وعلى احترام الحياة البشرية وقدسيتها.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)