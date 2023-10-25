بطاركة الشرق الاوسط يدينون الاعتداءات الاسرائيلية على فلسطين



أصدر البطاركة والأساقفة والكهنة والعلمانيون من بلدان الشرق الأوسط المشاركون في أعمال السينودس في روما بيان يدينون بشدة العملية الإجرامية على المستشفى المعمداني في غزة التي أوقعت مئات القتلى والجرحى. وإنهم يصلّون من أجل راحة نفوس الضحايا وعزاء أهلهم وشفاء الجرحى ويضرعون إلى الله كي يمسّ الضمائر لوقف هذه الحرب المدمّرة وسواها وإحلال السلام بين الشعوب.

وقالو فيه ايضا إنه فمن حق الأبرياء في العالم أن يعيشوا بأمان ويحققوا ذواتهم حسب تدبير الله الخلاصي.

ويناشد المشاركون الأسرة الدولية العمل الجدي على إحلال السلام في الشرق الأوسط وفي العالم وعلى احترام الحياة البشرية وقدسيتها.