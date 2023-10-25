البابا فرنسيس يستقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

استقبل قداسة البابا فرنسيس، في حاضرة الفاتيكان، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، حيث أكد قداسته على أهمية حوار الأديان في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها ما يواجهه عالمنا اليوم من حروب وصراعات، بالإضافة إلى قضية التغيرات المناخية. وأطلع الأمين العام البابا فرنسيس على تحضيرات جناح الأديان في COP28 والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرًا إلى أن جناح الأديان يستهدف أن يكون منصة عالمية للحوار بين قادة ورموز الأديان المختلفة وإشراكهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية، معربا عن تقدير مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجهود البابا فرنسيس الهادفة لتعزيز الحوار بين الأديان والسلام والأخوة الإنسانية، ونداءاته الدائمة من أجل الحفاظ علي البيئة وبخاصة رسالته البابوية الأخيرة Laudate Deum.

وأكد المستشار عبد السلام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبري لإشراك أصوات رموز وممثلي الأديان في مواجهة التحديات العالمية الإنسانية وبخاصة قضية التغيرات المناخية وهو ما أكده معالي الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 خلال لقاءه مع قداسة البابا فرنسيس الأسبوع الفائت، لافتا إلى أن رئاسة COP28 تبذل جهودا كبيرة لإنجاح فعاليات قمة الأديان من أجل المناخ. وفي السياق ذاته، التقي الأمين العام بنيافة الكاردينال بيترو بارولين، أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان، وذلك لمناقشة المستجدات بشأن قمة الأديان التي ستنعقد في أبوظبي في ٦ و٧ نوفمبر بأبو ظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع رئاسة COP28 والكنيسة الكاثوليكية، والذي أكد على أهمية هذه القمة، موضحًا أن الفاتيكان يولي اهتماما كبيرا للمشاركة فيها انطلاقًا من أهمية إشراك القادة الدينيين في مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. كما التقى الأمين العام بحضرة الكاردينال ميغيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية حيث تم مناقشة تطورات العمل بقمة الأديان، مؤكدا على أهمية الرسالة التي ستخرج من قمة رموز الأديان إلىCOP28وأن أزمة المناخ تمثل لحظة تحتاج إلى التضامن الإنساني ومشاركة الجميع في مواجهتها.

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