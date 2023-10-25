العبسي مستنكرا استهداف مستشفى المعمداني: تخطى جرائم الحرب إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي  "بأشد عبارات الاستنكار جريمة الحرب التي نفذها الكيان الإسرائيلي بحق الاطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين واسفرت عن  مئات الشهداء والجرحى".
واشار العبسي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي إلى ان "استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان وان مثل هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود إلابادة الجماعية الممنهجة".
وطالب العبسي "المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية اطفال ونساء وشيوخ غزة"، كما دعاه" لعدم ازدواجية المعايير  ومحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الانسانية والطبية إلى قطاع غزة ومعالجة الجرحى والمصابين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل".

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