وزير الزراعة الفلسطيني إلى البابا فرنسيس: نسألك التدخل الفوري وإعلاء الصوت من أجل فلسطين وبيت لحم

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن صرخة إنسانية خلال كلمته في افتتاح "المنتدى العالمي للعلوم والابتكار لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" 2023 لكبار المسؤولين، الذي يعقد في إيطاليا.

وناشد "الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس باسم الانسانية، فشخصية هي الوحيدة القادرة على إعلاء الصوت في حاضرة الفاتيكان لوقف هذه الحرب، وهذا القتل في فلسطين"، وقال: "سيدي قداسة البابا، في مستشفى المعمداني وكنيستها أطفال قتلوا، لا يعرفون ما هو ذنبهم، كما قتلوا في قانا الجليل، يوم قصفتهم اسرائيل، وهم يلتجئون إلى مبنى تابع للأمم المتحدة، إليك نلتجئ لنحميهم من البربرية والعنجهية التي تمارس ضدهم".

أضاف: "باسم 500 روح أزهقت أمس، 800 جريح على حافة الموت من دون مستشفى، بينما كانت تطلب الأمان بين جدران مستشفى المعمداني وكنيستها بما تمثل. نسألك التدخل الفوري وإعلاء الصوت من أجل فلسطين وبيت لحم، مهد السيد المسيح".

وتابع: "ننتظر من قداستكم أن تساعدوا أطفال هذا البلد ونساءه وشيوخه باسم الانسانية، علنا نوقف حمام الدم الذي يزهق أرواح المئات كل يوم".

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