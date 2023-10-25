المطران عطا الله حنا: " نناشد ونطالب شعوب العالم الحر بأن تتحرك نصرة لشعبنا فالحكومات في الغرب هي شريك في الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب المظلوم"

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الادارة الامريكية وعدد من الحكومات الاوروبية والغربية انما يتحملون قسطا وفيرا من المسؤولية تجاه ما يرتكب بحق شعبنا من جرائم وخاصة في غزة التي تدمر اليوم وبشكل ممنهج ويستهدف فيه المدنيون والابنية وكل شيء.

من المؤسف ان نسمع بيانات منحازة للاحتلال من قبل هذه الجهات السياسية في العالم فالانحياز الغربي لاسرائيل هو من الاسباب الاساسية التي جعلت هذا الاحتلال يزداد عدوانية وبطشا واستهدافا لشعبنا وما شاهدناه خلال الفترات المنصرمة في القدس وفي غيرها من المناطق الفلسطينية وما نراه اليوم في غزة انما هو نتيجة هذا الانحياز والدعم السياسي والعسكري.

ارفعوا ايديكم عن غزة فشعب غزة المنكوب والذي تعرض لحروب واعتداءات كثيرة خلال السنوات المنصرمة ليس حقل تجارب لقذائفكم وصواريخكم وما تملكونه من تقنيات وطائرات.

اوقفوا هذه الحرب الهمجية وهذا العدوان الغاشم على غزة الابية حقنا للدماء ووقفا للدمار.

نناشد الشعوب الحية في عالمنا بأن تتحرك نصرة لغزة ولفلسطين كلها ولا تتركوا هؤلاء الحكام يتحدثون باسمكم وانتم شعوب متحضرة ومثقفة وانتم قادرون على ان تكتشفوا مدى هذه العدوانية وهذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا.

بأي ذنب يقتل اطفالنا وبأي ذنب تمحى احياء بأكملها وتتحول إلى ركام وعائلات قتلت ولم يبقى منها احد.

ما يحدث في غزة اليوم انما هي مأساة العصر وجريمة العصر فتحركوا يا ايها الاحرار فالعدوان يجب ان يتوقف اليوم اليوم وليس غدا ومع اطلالة كل يوم نحن مع مآساة جديدة وضحايا جدد ودمار مروع ومعاناة انسانية لا يمكن ان توصف بالكلمات.

يا ايها الشعوب الحرة في الغرب لا تتركوا الحكومات تتحدث باسمكم فحكوماتكم هي شريك في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وهم يؤيدون الاحتلال ويباركونه ويدعمونه ويا للاسف الشديد وهم يتشدقون بالحريات والديمقراطيات وحقوق الانسان.

فأين انتم يا حكام الغرب من الديمقراطيات وحقوق الانسان وانتم تباركون هذا العدوان الغاشم الذي يتعرض له اهلنا في غزة والذين يستحقون ان يعيشوا حياة كريمة بعيدا عن الحروب والعنف والقتل والدمار والخراب.