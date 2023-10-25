غريغوريوس الثالث في نداء إلى البابا والعالم: لإعلان حازم تطلبون فيه الاعتراف بفلسطين

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

وجه البطريرك السابق لانطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم، للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث، نداء اليوم، إلى البابا فرنسيس  وجمعية سينودس الكنيسة الجامعة في روما وإلى كل دول العالم قال فيه: "نطلب من قداستكم ومن البطاركة والكرادلة والمطارنة من كل الطوائف والكنائس في العالم أجمع، ونطلب من العالم أجمع أن تُصدروا إعلانًا حازمًا تطلبون فيه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن كل دول العالم، أن يُعلنوا الاعتراف بدولتين في الارض المقدسة، حسب قرارات الامم المتحدة المكرّرة منذ عقود".

اضاف: "نطلب منكم جميعًا أن تعملوا معًا بالطرق الفعالة من أجل وضع هذا القرار الدولي بالدولتين موضع التنفيذ على الارض".

وتابع: "إن السلام  العادل والشامل والدائم هو الخير الأكبر لجميع سكان الارض المقدسة، أرض السلام ووطن السيد المسيح ملك السلام. وإلّا سنشهد حرب إبادة من الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين في غزة وحرب إبادة من الفلسطينيين ضد الاسرائيليين، وسيشتعل الشرق بنار الحرب والدمار والابادة المتبادلة".

وختم: " ألا يا شعوب العالم هبّوا صفًا واحدًا لأجل السلام في الأرض المقدسة لنا جميعا. السلام! السلام! السلام! هذا مستقبل الشرق والعالم".

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