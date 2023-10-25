رئيس اساقفة الفرزل يستعرض مع مدعي عام البقاع اوضاع القضاء وعمل المحاكم

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 


استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران ابراهيم مخايل إبراهيم، مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات، وبحث معه في اوضاع القضاء وعمل المحاكم في لبنان بشكل عام وفي زحلة والبقاع بشكل خاص.

وتخلل اللقاء عرض للتحديات التي تواجه الجسم القضائي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

واشاد المطران ابراهيم ب "نزاهة القاضي بركات ومتابعته الدائمة لكل القضايا وفرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز، في زمن تختلط فيه المعايير وتتلاشى الحدود بين الخطأ والصواب"، مشددا على "ضرورة استقلال القضاء وتحييده عن التجاذبات السياسية".

وتوجه إلى المدعي العام قائلا: "إن نزاهتكم وإخلاصكم في تحقيق العدالة، وتفانيكم في الوقوف إلى جانب الحق وحماية الأبرياء، يشكلان صخرةً يتكسر عليها موج الظلم والفساد. لقد أثبتم أن القاضي ليس مجرد حامل للميزان والسيف، بل هو الرمز الحي للعدالة والنزاهة والشرف. فشخصيتكم المتواضعة وتحليكم بالأخلاق العالية يجعلان منكم مصباحًا ينير دروب الحق والعدالة".

كما توجه من خلال القاضي بركات، بالشكر إلى "كل القضاة الشرفاء الذين يسهرون على حسن سير جلسات المحاكمات والبت بالقضايا بسرعة للتخفيف من اكتظاظ السجون".

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