الكرسي الرسولي يستقبل ١٢ كاهنًا تم إطلاق سراحهم من السجن في نيكاراغوا

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يؤكِّد أنّه قد طُلب من الكرسي الرسولي أن يستقبل الكهنة الذين تم إطلاق سراحهم من السجن في نيكاراغوا. وسيتم استقبالهم في بعض هيكليات أبرشية روما

"أستطيع أن أؤكد أنّه قد طُلب من الكرسي الرسولي أن يستقبل ١٢ كاهنًا من نيكاراغوا، تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من السجن. والكرسي الرسولي قبل ذلك" هذا ما قاله مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني ردًّا على أسئلة الصحفيين. وأضاف "سيستقبلهم مسؤول من أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان بوسيتم استقبالهم في بعض هيكليات أبرشية روما".

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