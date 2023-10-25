راعي الروم الأرثوذكس بفلسطين: نوجه نداءنا للمرجعيات الدينية والحقوقية من اجل تحرك سريع نصرة لاهلنا في غزة

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا امام هذا الدمار الهائل الذي حل بغزة الابية وهذه الجرائم المروعة بحق الانسانية التي ترتكب هناك بحق المدنيين والاطفال والكبار والصغار يحق لنا ان نتسائل اين هو العالم المتحضر واين هي المؤسسات الاممية واين اولئك الذين يتغنون بحقوق الانسان من هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.

ولماذا نلحظ بأنه هنالك من يكيلون بمكيالين ويغضون الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحق شعبنا في غزة الابية.

نوجه نداء حارا لعله يصل إلى حيثما يجب ان يصل بأن يتم العمل بشكل اكبر من اجل وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للخراب والدمار فدماء اهلنا هناك ليست رخيصة وشهداءنا ليسوا ارقاما وشعبنا الفلسطيني لا يستحق ان يعامل بهذه القسوة وبهذه الهمجية الغير مسبوقة والتي ان دلت على شيء فهي تدل على همجية وفاشية المعتدين الذين لا يؤمنون باية قيمة انسانية أو اخلاقية نبيلة.

نطالب الحكام العرب والاقطار العربية وشعوبها كافة بأن يتحركوا نصرة لشعبنا وان يعملوا من اجل وقف هذا العدوان وفي كل يوم يمر يزداد الدمار والخراب وقتل الابرياء المدنيين الامنين.

صور مروعة ومشاهد مؤلمة يراها العالم بأسره في غزة نتمنى ان تحرك الضمائر الحية ونتمنى وان يقوم الجميع بدورهم المأمول في ردع المعتدين ووقف العدوان والوصول إلى وقف اطلاق النار.

كان الله في عون اهلنا في غزة فأهلنا هناك عانوا من الحروب والاعتداءات المتتالية خلال السنوات المنصرمة وقد اتى هذا العدوان الاخير لكي يحرق الاخضر واليابس، إنه دمار شامل وقتل مبرمج لشعب اعزل.

اناشد المرجعيات الدينية كلها والحقوقية والانسانية ان تتحرك اليوم اليوم وليس غدا نصرة لاهلنا في غزة ومن اجل ايقاف هذا العدوان الغاشم.