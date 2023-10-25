الانبا حنا: نتمنى ان تتوقف الحرب وقفا للدمار والخراب وحقنا للدماء

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الجرائم المروعة التي ترتكب بحق اهلنا في قطاع غزة انما هي وصمة عار في جبين الانسانية.

نقف إلى جانب كل المكلومين والمتألمين والمحزونين ونتمنى بأن تتوقف هذه الحرب بأسرع ما يمكن حقنا للدماء ووقفا للدمار ووقفا للمآسي الانسانية.

شهداءنا ليسوا ارقاما واضحى الناس مكبلين امام شاشات التلفزة يشاهدون ما يحدث في غزة ولكن اهلنا هناك هم الذين يعانون وهم الذين يتألمون ومعهم شعبنا كله وكافة الاحرار من ابناء امتنا واصدقاءنا في مشارق الارض ومغاربها.

اوقفوا هذه الحرب فكفانا دماء وخرابا ونحن لم نكن في يوم من الايام دعاة حروب وعنف وما تحتاجه هذه الارض المقدسة هو ان تتحقق العدالة فيها والحروب لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان توصلنا إلى هذه العدالة التي طال انتظارها.

خراب ودمار وقتل للمدنيين والابرياء ومنهم الاطفال وهذه المشاهد المروعة نتمنى ان تحرك المشاعر الانسانية وان يتحرك من عندهم ضمير انساني نصرة لهذا الشعب وحقنا للدماء.

نقف إلى جانب كل مبادرة وكل جهد يبذل من اجل وقف الحرب فيحق لاهلنا في غزة ان يعيشوا في هدوء وطمأنينة وليس في حالة حرب وخوف كما هم اليوم وكما كانوا ايضا في الحروب الماضية.

كان الله في عون اهلنا في غزة وفي سائر ارجاء فلسطين فالاعتداءات في كل مكان وخاصة في القدس التي هي مفتاح السلام ولا يمكن ان يكون سلام حقيقي بغياب العدالة في القدس وفي سائر ارجاء هذه الارض المقدسة.

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