رئيس كنيسة بفلسطين: الوحدة الوطنية مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت مضى

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت مضى فالعدوان يستهدف الشعب الفلسطيني كله والمؤامرة تستهدف مدينة القدس بنوع خاص ولذلك وفي هذه الاوقات العصيبة والخطيرة التي نرى فيها هذا الدمار والخراب في غزة نتمنى من كافة القيادات السياسية الفلسطينية بضرورة ان يتوحدوا معا وسويا فالاعتداء يستهدف شعبنا كله وليس فئة دون الاخرى ونعتقد بأن وحدة الفلسطينيين هي قوة لهم في دفاعهم عن قضيتهم وعن وجودهم وعن قدسهم ومقدساتهم.

الفظوا الانقسامات واعملوا على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وما يحدث اليوم يحتاج إلى وحدتنا جميعا لان المؤامرة لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري اذ انهم يريدون شرق اوسط جديد وفقا للاجندات الاسرائيلية والمصالح الغربية.

يريدون شرق اوسط جديد خال من فلسطين والفلسطينيون يكونون فيه جاليات وعابري سبيل في حين اننا لسنا عابري سبيل وجاليات في بلدنا وفي ارضنا المقدسة فنحن ننتمي إلى هذه الارض وننتمي إلى هذه المقدسات وننتمي إلى هذا الشعب الذي يعاني وما زال يعاني من المظالم على رجاء ان نصل إلى مرحلة تتحقق فيها امنيات هذا الشعب لكي ينعم بحرية وكرامة طال انتظارهما.

 

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