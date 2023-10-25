مطران من سبسطية: ما وصلنا اليه سببه الاساسي هو غياب العدالة

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن كل ما نشهده في هذه الاوقات العصيبة انما سببه الاساسي هو انعدام العدالة والفلسطينيون ومنذ النكبة وحتى اليوم يعانون من النكبات والنكسات والاعتداءات ويعاملون وكأنهم لا يحق لهم ان يعيشوا بحرية في بلد ينتمون اليه بكل جوارحهم.

اشبعونا خطابات رنانة عن السلام وما اكثر المؤتمرات التي عقدت من اجل السلام ولكن النتيجة كانت صفر لان السلام إذا لم يكن مقرونا بالعدالة هو ليس سلاما على الاطلاق وحتى هذه الساعة هذه الارض المقدسة لم ترى سلاما لان اولئك الذين يتحدثون عن السلام في عالمنا لم يبذلوا الجهد المطلوب من اجل تحقيق العدالة والعدالة في مفهومنا كفلسطينيين هي ان ينتهي الاحتلال لكي ينعم شعبنا بحرية طال انتظارها مثل باقي شعوب العالم.

اقول لجبابرة هذا العالم الذين يكيلون بمكيالين لا تكذبوا علينا ولا تحدثوننا عن سلام مزعوم وانتم لا تفعلون شيئا من اجل تحقيق العدالة في ارض غيبت عنها العدالة وخاصة في مدينة القدس كما وما يحدث اليوم في غزة من استهداف للمدنيين والاطفال وسواهم من الابرياء انما هو وصمة عار في جبين الانسانية.

الفلسطينيون يعشقون الحياة وهم ليسوا دعاة موت وثقافتنا كفلسطينيين هي ثقافة الحياة والحرية ولن تنجح كافة المحاولات الهادفة لتشويه صورة شعبنا واصالته وعشقه وانتماءه لهذه البقعة المقدسة من العالم.

الكنيسة في ديارنا تعيش هذه الالام مع شعبنا ونحن نقول بأننا كنا وسنبقى مع شعبنا ولن نخاف من اي تهديد أو وعيد من ان نقول كلمة الحق التي يجب ان تقال.

لا نؤمن بالحروب ولانؤمن بالعنف وثقافة الانتقام بل نؤمن بالحرية والكرامة الانسانية ونؤمن بالعدالة والتي بدونها لن يتحقق السلام الذي يتحدثون عنه في كثير من الاماكن في عالمنا.