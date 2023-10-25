مطران من سبسطية: ما وصلنا اليه سببه الاساسي هو غياب العدالة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن كل ما نشهده في هذه الاوقات العصيبة انما سببه الاساسي هو انعدام العدالة والفلسطينيون ومنذ النكبة وحتى اليوم يعانون من النكبات والنكسات والاعتداءات ويعاملون وكأنهم لا يحق لهم ان يعيشوا بحرية في بلد ينتمون اليه بكل جوارحهم.

اشبعونا خطابات رنانة عن السلام وما اكثر المؤتمرات التي عقدت من اجل السلام ولكن النتيجة كانت صفر لان السلام إذا لم يكن مقرونا بالعدالة هو ليس سلاما على الاطلاق وحتى هذه الساعة هذه الارض المقدسة لم ترى سلاما لان اولئك الذين يتحدثون عن السلام في عالمنا لم يبذلوا الجهد المطلوب من اجل تحقيق العدالة والعدالة في مفهومنا كفلسطينيين هي ان ينتهي الاحتلال لكي ينعم شعبنا بحرية طال انتظارها مثل باقي شعوب العالم.

اقول لجبابرة هذا العالم الذين يكيلون بمكيالين لا تكذبوا علينا ولا تحدثوننا عن سلام مزعوم وانتم لا تفعلون شيئا من اجل تحقيق العدالة في ارض غيبت عنها العدالة وخاصة في مدينة القدس كما وما يحدث اليوم في غزة من استهداف للمدنيين والاطفال وسواهم من الابرياء انما هو وصمة عار في جبين الانسانية.

الفلسطينيون يعشقون الحياة وهم ليسوا دعاة موت وثقافتنا كفلسطينيين هي ثقافة الحياة والحرية ولن تنجح كافة المحاولات الهادفة لتشويه صورة شعبنا واصالته وعشقه وانتماءه لهذه البقعة المقدسة من العالم.

الكنيسة في ديارنا تعيش هذه الالام مع شعبنا ونحن نقول بأننا كنا وسنبقى مع شعبنا ولن نخاف من اي تهديد أو وعيد من ان نقول كلمة الحق التي يجب ان تقال.

لا نؤمن بالحروب ولانؤمن بالعنف وثقافة الانتقام بل نؤمن بالحرية والكرامة الانسانية ونؤمن بالعدالة والتي بدونها لن يتحقق السلام الذي يتحدثون عنه في كثير من الاماكن في عالمنا.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل| عمرو أديب: غزة لن تكون موجودة غدا "ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه"

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام