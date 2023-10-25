مار عطا الله مخاطبا اصحاب المحلات التجارية في القدس: "لا تستغلوا المواطنين في هذه الظروف العصيبة"

ناشد سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم اصحاب المحلات التجارية والسوبرماركت في مدينة القدس وضواحيها بضرورة الا يستغلوا الاوضاع الراهنة ويرفعوا اسعار المؤن والمواد الغذائية وسواها من الامور التي يحتاجها الناس.

نقول لهم اتقوا الله في هذه الاوقات والظروف ولا تستغلوا الناس الذين يذهبون بكثافة إلى هذه المراكز التجارية والاسواق بهدف شراء المؤن خوفا من اية تداعيات للحرب.

تحلوا يا ايها التجار بالضمير الانساني والوطني وامتنعوا عن استغلال الناس فبالامس تلقينا كثير من الشكاوي ورسائل التذمر والغضب من ارتفاع في كثير من الاسعار خاصة مع تدفق الناس الكثيف من اجل شراء المؤن الضرورية لان الناس في حالة خوف وترقب من ايام قادمة لا نعرف ما ستحمله في طياتها.

نتمنى ان تتوقف الحرب قريبا حقنا للدماء البريئة ومنعا لاستمرارية هذا الخراب والدمار الغير مسبوق ونتمنى ان تنجح كافة المبادرات الهادفة إلى الوصول إلى وقف اطلاق النار.

فغزة تُدمر وابنيتها تُهدم وهذه مشاهد مروعة مؤلمة ومحزنة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الاشكال.

كان الله في عون شعبنا في هذه الاوقات العصيبة وكان الله في عون اهلنا في غزة وفي غيرها من الاماكن التي تُستهدف واختتم كلمتي قائلا مجددا للتجار واصحاب المحلات التجارية في القدس وفي غيرها من الاماكن " اتقوا الله ولا تستغلوا الناس في هذه الظروف العصيبة ".