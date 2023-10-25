مجمع اللاهوتيين في روما يعلن موافقته رسميًّا على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك الدويهي



أعلن مجمع اللاهوتيين في روما بشكل رسمي موافقته بالإجماع على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي.

فقد انعقد المؤتمر اللاهوتي الخاص بالدارسة وبالتصويت لتثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي في سبيل تطويبه. وقد تم تثبيت أعجوبة الشفاء والشفاعة، وتمّت الموافقة على "مسيرة" إعلان المكرّم البطريرك الدويهي "طوباويًا" جديدًا على مذابح الكنيسة المارونية، بانتظار قرار قداسة البابا فرنسيس، وإعلان مرسوم التطويب وعيد المكرم اسطفان الدويهي، وتاريخ الإحتفال بالتطويب بعد مرور الملف على مجمع الكرادلة.

و أعلن الأب بولس القزي من الفاتيكان بان يوم 19 تشرين الأول 2023 هو "يوم تاريخي".