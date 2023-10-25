المطران عطا الله حنا: لست من المعتقدين بأن القضية الفلسطينية قد تراجعت مكانتها

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقول لاولئك الذين يظنون بأنه قد تراجعت مكانة القضية الفلسطينية عربيا بأنكم مخطئون فالقضية الفلسطينية لم تتراجع وهي قضية الامة العربية واحرارها المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية.

وإذا ما كان هنالك بعضا من العرب قد انحرفت بوصلتهم فإننا نطالبهم بأن يصوبوا هذه البوصلة في الاتجاه الصحيح اي نحو فلسطين والقدس لان اي بوصلة لا تكون باتجاه فلسطين وعاصمتها القدس لا تكون في الاتجاه الصحيح.

كما ونقول لاشقاءنا العرب بأن المتآمر على فلسطين هو متآمر عليكم فلا تظنوا ان هذا المتآمر الذي يحمل هذا الفكر العنصري الاقصائي يمكن ان يكون صديقا لكم في وقت من الاوقات فهؤلاء لا توجد عندهم صداقة بل يعملون من اجل اجنداتهم ومصالحهم حتى وان كان هذا على حساب الامة العربية والاقطار العربية الشقيقة.

القضية الفلسطينية هي قضيتكم كما هي قضية الفلسطينيين المدافعين عن قدسهم ومقدساتهم بإسم الامة كلها فلا تتنصلوا من واجباتكم ولا تستسلموا للمشاريع الهادفة لحرف بوصلة الامة العربية باتجاهات غير صحيحة.

كنت وسأبقى متفائلا بان الانحرافات التي حدثت يمكن تصحيحها وهي ليست قدرا لا مفر منه وسأبقى مؤمنا بأن العرب جميعا وخاصة الاحرار منهم هم متمسكون بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الاولى وهم مدافعون عن القدس باعتبارها قبلة للاحرار في كل مكان.

أما عالميا فنحن نشهد ازديادا في الوعي والتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي كافة القارات فشرائح كثيرة وكبيرة من الاعلاميين والمثقفين باتت تدرك جسامة الظلم الواقع على شعبنا وهم يقفون إلى جانبنا ويدافعون عن شعبنا المظلوم في كافة الاماكن والمحافل المتاحة لهم.

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