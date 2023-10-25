رئيس أساقفة سبسطية: قوتنا كفلسطينيين هي في وحدتنا ونبذ الانقسامات والتصدعات في صفوفنا

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قوتنا كفلسطينيين تكمن في وحدتنا فنحن اقوياء بوحدتنا وضعفاء بتفككنا وتشرذمنا وانقساماتنا ولذلك فإننا ندعو وفي هذه الايام العصيبة التي نمر بها وفي ظل هذا الكم الهائل من المؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ندعو مجددا إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسامات ووقف حالة التشرذم والتفكك والتراشق الاعلامي المتبادل فلا يجوز ان تبقى هذه الحالة وان تستمر بل يجب ان تنتهي الانقسامات وان نكون معا وسويا موحدين في دفاعنا عن القدس وفي مواجهتنا لكافة المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث الا وهي قضية شعبنا الفلسطيني.

قبل ان نطالب العالم بأن يتضامن معنا يجب علينا ان نتضامن نحن مع انفسنا وان نلفظ كافة الانقسامات بكافة اشكالها والوانها فوجود التعددية الحزبية والفصائلية والسياسية لا يعني على الاطلاق ان نكون منقسمين على انفسنا فالتعددية هي ظاهرة صحية، أما الانقسامات والتشرذم فهي ظاهرة غير صحية ويجب العمل على ازالة هذه المظاهر السلبية التي يستثمرها الاحتلال خدمة لاجنداته وسياساته وممارساته.

 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل| عمرو أديب: غزة لن تكون موجودة غدا "ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه"

"كولر رفضه".. الزمالك يبدأ أولى خطواته لضم هداف الدوري المصري في يناير

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع