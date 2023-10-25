رئيس أساقفة سبسطية: قوتنا كفلسطينيين هي في وحدتنا ونبذ الانقسامات والتصدعات في صفوفنا

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قوتنا كفلسطينيين تكمن في وحدتنا فنحن اقوياء بوحدتنا وضعفاء بتفككنا وتشرذمنا وانقساماتنا ولذلك فإننا ندعو وفي هذه الايام العصيبة التي نمر بها وفي ظل هذا الكم الهائل من المؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ندعو مجددا إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسامات ووقف حالة التشرذم والتفكك والتراشق الاعلامي المتبادل فلا يجوز ان تبقى هذه الحالة وان تستمر بل يجب ان تنتهي الانقسامات وان نكون معا وسويا موحدين في دفاعنا عن القدس وفي مواجهتنا لكافة المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث الا وهي قضية شعبنا الفلسطيني.

قبل ان نطالب العالم بأن يتضامن معنا يجب علينا ان نتضامن نحن مع انفسنا وان نلفظ كافة الانقسامات بكافة اشكالها والوانها فوجود التعددية الحزبية والفصائلية والسياسية لا يعني على الاطلاق ان نكون منقسمين على انفسنا فالتعددية هي ظاهرة صحية، أما الانقسامات والتشرذم فهي ظاهرة غير صحية ويجب العمل على ازالة هذه المظاهر السلبية التي يستثمرها الاحتلال خدمة لاجنداته وسياساته وممارساته.