قصاب: العنف على غزة نزعة إنتقامية يصعب استيعابها



قال رئيس "المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" القس جوزف قصاب في بيان: "ان إيماننا أن كل إنسان هو مخلوق على صورة الله ويستحق أن يعيش بكرامة وأمان، يدفعنا إلى إدانة استمرار المعاناة الهائلة للمدنيين من قتل وتهجير وهدم للبيوت والمستشفيات على رؤوس الأبرياء الذين لا ذنب لهم"، واشار إلى ان "ما جرى مؤخرا من قصف همجي على الآمنين والمصابين في المستشفى المعمداني شاهد على نزعة إنتقامية يصعب استيعابها، إن العنف الذي يمارس على غزة قد تجاوز حتى الشرائع التي تدعو إلى العين بالعين والسن بالسن، لتصل إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، كما أن تصعيد الأزمة يشكل خروجا صارخا على مبادئ تعزيز السلام والعدالة التي تحتاجها منطقتنا اليوم".

وقال: "إننا ندعو الأطراف الدولية القادرة على إطفاء الصراع القائم، إلى أن تتخلى عن شعار الدعم اللامحدود لأي من الأطراف المتنازعة، والذي لا يؤدي إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع. فجوهر الأزمة هو أن قضية فلسطين قضية شعب يعيش تحت الإحتلال، ويتوق إلى الحرية وقيام دولته المستقلة أسوة بالشعوب كافة. إن المرجعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة كفيلة بأن تعطي كل صاحب حق حقه".

وختم: "إن صلاتنا اليوم للعالم أن نلبي دعوة السيد المسيح لنا في أن نكون صانعي سلام غير متناسين أن العدالة تشكل أهم دعامة للسلام".