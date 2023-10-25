المطران حنّا: ما يحصل في غزة تطهير عرقي.. فليتوقف العدوان فورًا

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 


وجّه رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، المطران عطا الله حنا، نداءً عاجلًا، دعا فيه كل المرجعيات الدينية والحقوقية والإنسانية، إلى ضرورة وقف حمام الدم الذي يجري في قطاع غزة.
وقال المطران حنّا "إنّ ما يحدث في غزة إنما هي نكبة جديدة وسياسة تطهير عرقي، واستهداف لشعب أعزل، وقصف للمنازل وللمستشفيات ودور العبادة، وقتل للأبرياء بدم بارد، ناهيك عن الدمار والخراب الذي حل بقطاع غزة الحبيب".
وأضاف: "من هنا.. من  القدس، أوجه نداءً حارًا إلى كل المرجعيات الدينية والحقوقية والإنسانية وإلى كل إنسان عنده أخلاق، وعنده قيم، بضرورة أن يكون هنالك تحرك سريع، من أجل أن يتوقف هذا العدوان".
وتابع المطران حنا: "كفانا دمارًا.. كفانا دماءً..  كفانا خرابًا..  فليوقف العدوان، حقنًا للدماء ووقفًا للخراب".

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