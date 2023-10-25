"مواطن": المدعو محمد عبد النعيم لا يمثل الحملة ولا يتقلد أي منصب داخلها.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

أكدت حملة مواطن لدعم مصر، أن المدعو محمد عبد النعيم، ليس له أي علاقة بالحملة لا من قريب ولا بعيد، ولم ولن يتقلد أي منصب بداخلها، ولم يكلف بالتحدث باسمها أمام أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية أو حتى في المقابلات الشخصية.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن المذكور يحاول استغلال اسم حملة مواطن في عمليات قد يشوبها علاقات تخالف أساس ومبادئ الحملة، وكذلك مبادئ وأخلاق قياداتها وأعضائها.

وطالبت الحملة، المذكور أعلاه بضرورة التوقف باستخدام اسم حملة مواطن تحت أي مسمى سواء في الداخل أو الخارج، وفي حال عدم الامتثال، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.