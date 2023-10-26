أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 26-10-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس أخر تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى سعر له عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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