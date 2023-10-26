المطران ابراهيم والنائب اسطفان يبحثان تداعيات النزوح السوري على لبنان

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم النائب الياس اسطفان يرافقه مخايل ابو طعان وبحث معه في قضايا الساعة.كما جرى البحث في تداعيات النزوح السوري على لبنان وتأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى حياة اللبنانيين اليومية.

ووفق بيان عن المطرانية، تطرق النائب اسطفان إلى " النداء الذي اطلقه منذ يومين لإنشاء خلية ازمة في زحلة تحسبا لأي طارئ قد يحصل جراء ما يحصل في قطاع غزة وتداعياته على المنطقة".

وشددالمطران ابراهيم على "ضرورة التضامن والتكاتف في المرحلة الراهنة،وضرورة التنسيق في كل الملفات بين المرجعيات الروحية والسياسية والقيادات الامنية والفاعليات الاقتصادية لتجاوز المرحلة الراهنة"، مؤكدا ان "ابواب سيدة النجاة مفتوحة دائما لأي لقاء يهدف إلى تأمين الاستقرار والبحث في المستجدات".