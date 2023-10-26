الأب أبو كسم: بأيّ حقّ يقرّر حكّام الدول الحروب فيقتلون الآمنين ويهجّرونهم؟



أقام فريق " مستقلون من أجل لبنان"، لقاء تضامنيا مع غزة وفلسطين في فندق ميتروبوليتان هيلتون - سن الفيل حضره عدد من الوزراء والنواب ورجال الدين وممثلين عن مرجعيات روحية، وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية.

قدّم للمناسبة الدكتور رافي مادايان، وألقى مداخلة تضمنت "الدعوة إلى التضامن مع قضية شعب فلسطين ومع اهالي غزة الذين يتعرضون للمجازر الاسرائيلية، ومحاولات حكومة نتنياهو اقتلاعهم من أرضهم".

وندد بالقصف الصهيوني للكنائس المسيحية والمؤسسات الطبية والانسانية ومنازل المواطنين، وبخاصة تدمير المستشفى الاهلي المعمداني، والقتل الجماعي لشعب غزة، ولكل شعب فلسطين. كما وحض على مقاومة العدوان الاسرائيلي وكيانه الغاصب.

والقى النائب السابق لرئيس مجلس النواب أيلي الفرزلي، بيانا باسم اللقاء، رأى فيها ان "اسرائيل تتجه لارتكاب نكبة فلسطينية ثانية من خلال تنفيذ خطة الاحزمة النارية التي تعمل على تدمير الاحياء السكنية في شكل ممنهج بهدف تهجير أكبر عدد من الغزاويين في اتجاه مصر. وهذا الامر يعتبر عملية ترانسفير تنفذ في فلسطين، على غرار عملية الترانسفير التي تعرض لها الارمن في اقليم كره باخ أخيرا".

وأكد "أهمية التضامن خلقيا وسياسيا مع الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى "خطورة انتقال اسرائيل من سياسة الاعتداء على الارض إلى سياسة فرض تغييرات ديمغرافية وجيوسياسية في المنطقة، ما يؤثر في وجود الكيان اللبناني، ويترافق هذا الترانسفير الاسرائيلي مع النزوح الكبير للنازحين واللاجئين إلى لبنان في الفترة الاخيرة، ورفض البيان أن يصبح قتل الاطفال وتدمير الكنائس مشهدا يوميا معتادا. وكذلك التغول العنصري الاسرائيلي على المقدسات الدينية الاسلامية المسيحية في القدس".

ودعا إلى "وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي ضد الفلسطينيين، علما ان ثمة حاجة متزايدة إلى الذهاب إلى حل سلمي عادل وشامل يعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية في اقامة الدولة المستقلة ويستعيد كل الاراضي اللبنانية والعربية المحتلة".

والقى نائب رئيس مجلس النواب الحالي، الياس بو صعب، كلمة في المناسبة، شدد فيها على "التضامن مع الغزاويين ومع الشعب الفلسطيني وقضيته التي تعني اللبنانيين والعرب مسلمين ومسيحيين، وكل الديمقراطيين ومحبي السلام في العالم".

وندد بـ "الهمجية والعنصرية التي تمارسها دولة الكيان الاسرائيلي في حق اهالي غزة والاراضي الفلسطينية".

ورأى ان "الدول الغربية تتحمل مسؤولية اخلاقية وسياسية في عدم منع اسرائيل من الاستمرار في سياستها الاستيطانية والارهابية والعدوانية وحمّلها مسؤولبة إيجاد فرصة حقيقية لإنهاء الصراع من خلال الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني عبر اقامة دولته المستقلة ومن خلال تحرير الاراضي اللبنانية والعربية المحتلة من قبل اسرائيل".

وتحدث المحامي عيسى نحاس بأسم "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، وأعلن أن "المعركة ضد الكيان الاسرائيلي تعني المسيحيين اللبنانيين في الدرجة الاولى قبل سواهم، وهي معركة وجودية يتحتم انخراط الجميع فيها ضد الاحتلال وسياساته التهجيرية والاجرامية التي تستهدف الكنائس والمستشفيات والاطفال في غزة وكل فلسطين".

وأكد ان "الاحتلال الاسرائيلي يشكل تهديدا مباشرا لجميع المسيحيين في المشرق لاستهدافه وجودهم الديني والاجتماعي والعقائدي والثقافي والاقتصادي".

وكرر مدير "المركز الكاثوليكي للاعلام" الأب عبده ابو كسم، الموقف الذي كان أطلقه الأحد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من روما.

وكان الراعي سأل: "بأيّ حقّ يقرّر حكّام الدول الحروب، فيهدمون المنازل والمؤسسات العامّة والخاصّة، ويقتلون المواطنين الآمنين ويهجّرونهم من بيوتهم وأرضهم، فيهيموا على الطرقات جائعين ومن دون مأوى ومذلولين على مداخل حدود الدول".