صلاة في كنيسة القيامة لراحة نفوس ضحايا الحرب في غزة



ترأس بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، في كنيسة القيامة بالقدس الشرقية، صلاة لراحة نفوس ضحايا الحرب في غزة، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والمؤمنين من مختلف الكنائس.

وقال الأب إبراهيم فلتس الفرنسيسكاني، نائب حارس الأراضي المقدّسة، "صلينا لراحة نفوس جميع الضحايا الذين قتلوا في غزة وعموم الأراضي المقدسة، وقد شارك الجميع في هذه الصلاة". وأضاف: "تضرعنا أن يوقف الله هذه الحرب المجنونة"، معربًا عن أمله في "انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وأن يعم السلام هذه الأرض".

وتابع: "المشهد في غزة محزن، وكذلك في القدس والضفة الغربية، ففي كل مكان لا يوجد إلا الحرب والعنف، ونتمنى أن يحل السلام، وأن تكون هذه خاتمة الحروب، وأن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية التي ضحى الجميع من أجلها".

واعتبر الأب فلتس أن "هذا هو الوقت المناسب لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ودون حل القضية فلا يمكن أن نعيش بسلام". وطالب المجتمع الدولي "أن يعمل جاهدًا كي تُحلّ هذه القضية، وأن نعيش بسلام". وأشار إلى "انخفاض أعداد السياح إلى الأراضي المقدسة بسبب الحرب".