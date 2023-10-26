كاهن رعية رأس بعلبك: لرفع الصلوات بناء لتوجيهات البابا والكنيسة في العالم

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

أكد كاهن رعية رأس بعلبك الأب إبراهيم نعمو في عظة القداس في كنيسة مار اليان، صعوبة الوضع الذي نعيشه زمن الحرب والقتل والدمار.

وأضاف: "نعمل بناء لتوجيهات البابا والكنيسة في العالم ومجلس البطاركة وراعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، من أجل رفع الصلوات ليعم السلام في العالم، فنحن دعاة سلام".

كما شجب بإسم أهالي رأس بعلبك ما يحصل في غزة من قتل، وما تتعرض له المنازل والكنائس من دمار. ودعا إلى "ممارسة الكثير من الوعي والإنتباه"، وقال: "نطلق جميعا نداء ونصلي من أجل السلام، كي يبعد الله عن لبنان شبح الحرب ولا يتعرض لهجوم من قبل العدو الإسرائيلي، فهم يديرون حرب إلغاء ولكن يجب أن يعلموا لا قدرة لأحد على إلغاء الآخر".

وختم: "نعمل بالدعاء لبلسمة الجراح وشفاء المرضى، وتعزية أهالي الشهداء. وأن يكون الوطن بمنأى عن الحروب وأن يعم السلام في المنطقة وفي العالم".

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