البطريرك الكاردينال بيتسابالا يدعو إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة

وجه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا رسالة فيديو إلى المشاركين في أمسية صلاة على نية السلام في الأرض المقدسة نظمتها أبرشية كومو الإيطالية، أكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة.

قال نيافته في رسالة الفيديو: إننا نعيش مرة جديدة أياما مأساوية يرافقها عنف وحقد لم نشهد مثيلًا لهما. وأضاف أن الناس يشعرون بالخوف حيال ما حصل خلال الأسبوع الماضي، ولا بد من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين ورفع الصلوات إلى الله على نية هؤلاء الأخوة والأخوات.

هذا ثم لفت نيافته إلى أن الإنسان وعندما يواجه صعوبات يحتاج إلى شخص ما يقف إلى جانبه، وهذا الأمر ينطبق على الله الذي لديه حضور واقعي ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم، لذا لا بد من الصلاة. بعدها شكر الكاردينال بيتسابالا جميع الأخوة والأخوات في أبرشية كومو، الذين التقوا بأسقفهم كي يصلوا معًا من أجل الكنيسة في الأرض المقدسة التي تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب الأخوة اليهود والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين وكل من يتألمون اليوم بسبب هذا الحقد المتجذر الذي يزيد الهوة بين الأشخاص.

ختاما دعا بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا للصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة طالبين من الرب أن يهب الجميع قلبًا مرتدًا كي يتوجهوا إليه كأخوة وأخوات.