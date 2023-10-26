قرع اجراس الكنائس تشييع جثامين شهداء المسيحيين في غزة

شيعت في كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، جثامين 17 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، ارتقوا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمبنى تابع للكنيسة لجأت إليها عشرات العائلات بعد أن دمرت منازلها أو أخلتها بحثًا عن الأمان.

وقرعت الكنيسة أجراس الحزن، قبل أن يترأس المطران أليكسيوس صلاة الجنازة على الجثامين التي سجّيت في باحة الكنيسة، بمعاونة الأب سيلاس حبيب، وبمشاركة الأب يوسف أسعد من كنيسة العائلة المقدسة للاتين، والراهبات، وجمع من المصلين.

والشهداء هم حسب ما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية: يارا جريس العمش، فيولا جريس العمش، عبدالنور سامي الصوري، طارق سامي الصوري، ليزا وليد الصوري، سهيل رامز الصوري، مجد رامز الصوري، جولي رامز الصوري، إلين حلمي ترزي، مروان سليم ترزي، ناهد ترزي، سليمان جميل طرزي، سناء عطاالله العمش، علياء عبد النور الصوري، عيسى طارق الصوري، جولييت صبحي الصوري، وجورج صبحي الصوري.