في احتفالات اليوم.. الكنيسة المارونية: الذي يطيع وصايا الرب تملؤه الطاعة الوفيّة فرحًا روحيًّا



تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأسبوع السادس بعد عيد الصليب، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: فليساعدكم الرّب يسوع المسيح، أيّها الأخوة الأعزّاء، لتستقبلوا دائمًا قراءة كلمة الله بقلب ملؤه اللهفة والعطش؛ هكذا، تملؤكم طاعتكم الوفيّة فرحًا روحيًّا. لكن إذا كنتم ترغبون في تذوّق حلاوة الكتاب المقدّس، وفي الاستفادة إلى أقصى الحدود من التعاليم الإلهيّة، اسلخوا أنفسكم لبضع ساعات عن مشاغلكم الماديّة. اقرأوا مجدّدًا كلمة الله في منازلكم، وكرّسوا أنفسكم كليًّا إلى رحمته. هكذا، تنجحون في تحقيق ما هو مكتوب عن الإنسان الطوباوي الّذي "في شَريعةِ الرَّبَ هَواه وبِشَريعَتِه يُتَمتِمُ نَهارَه ولَيلَه". وأيضًا: "طوبى لِلَّذينَ يَحفَظونَ شَهادَتَه وبِكُلِّ قُلوبِهِم يَلتَمِسونَه"

إنّ التجّار لا يسعون إلى تحقيق أرباح من خلال سلعة واحدة بل من خلال سلع عدّة. كما يسعى المزارعون إلى تحسين عائداتهم عن طريق زراعة أنواع مختلفة من البذور. أمّا أنتم الذين تبحثون عن الفوائد الروحيّة، فلا تدعوا جهودكم تقتصر على سماع نصوص الكتاب المقدّس في الكنيسة، بل اقرأوها في منازلكم؛ استفيدوا من السَّهرات الطويلة عندما يقصر النهار. هكذا، تكدّسون المؤونة الرُّوحيّة في أهراء قلوبكم، وتخزّنون لآلئ الكتاب المقدّس الثمينة في كنوز نفوسكم.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمكلف من قبل السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بمتابعة أحوال كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية، بالمعادي.

والتقى صاحب النيافة شمامسة الكلية الإكليريكية، حيث كان في استقباله الأب بيشوى رسمي، عميد الكلية، ومجلس آباء الإكليريكية، والشمامسة الإكليريكيون.

وعبر الأب المطران عن سعادته بالاطمئنان على قلب الكنيسة النابض، والإصغاء إلى احتياجات الإكليريكية، كما أجرى نيافته حوارًا مفتوحًا مع الشمامسة.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لطلبة الكلية، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع المحاضرات، المقدمة لهم. ومن جانبه، قدم الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، باسمه، وباسم كافة آباء، مجلس الكلية، والشمامسة الشكر والتقدير، إلى نيافة المطران على اهتمامه، ومتابعته للكلية.