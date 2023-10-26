أسعار النفط تتراجع متأثره بزيادة المخزونات الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا اليوم الخميس، إذ تحاول السوق موازنة عوامل متباينة بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولار للبرميل.


وارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لرويترز.

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