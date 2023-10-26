الضرائب: استمرار العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بمركز أول كبار الممولين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قرر " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧، ٢٨ أكتوبر  ٢٠٢٣  أيام عمل بمركز  أول كبار الممولين (  المكاتب الأمامية وفرق الدعم الآلى وشعبة الفحص التجارى وإدارة التحصيل) خلال مواعيد العمل الرسمية  .

 وذلك نظرا لاقتراب نهاية شهر اكتوبر ونهاية موعد تقديم اقرار ضريبة الارباح التجارية والصناعية للاشخاص الاعتباريين للسنة المالية التي انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ( السنوات المتداخلة)،  وذلك حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور التعاون لجميع ممولي المصلحة  ، وتقديم الدعم والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية،  وتذليل أية عقبات قد تواجه الممولين أثناء رفع الاقرارات الخاصة بهم، وسداد الضريبة المستحقة.

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