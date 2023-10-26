الضرائب: استمرار العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بمركز أول كبار الممولين

قرر " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ أيام عمل بمركز أول كبار الممولين ( المكاتب الأمامية وفرق الدعم الآلى وشعبة الفحص التجارى وإدارة التحصيل) خلال مواعيد العمل الرسمية .

وذلك نظرا لاقتراب نهاية شهر اكتوبر ونهاية موعد تقديم اقرار ضريبة الارباح التجارية والصناعية للاشخاص الاعتباريين للسنة المالية التي انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ( السنوات المتداخلة)، وذلك حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور التعاون لجميع ممولي المصلحة ، وتقديم الدعم والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الممولين أثناء رفع الاقرارات الخاصة بهم، وسداد الضريبة المستحقة.