بعد تغيير الساعة.. كيف تلتزم محافظات الدلتا بالتوقيت الشتوي؟

بدأ العمل من ليل الخميس

كيف تلتزم محافظات الدلتا بالتوقيت الشتوي؟.. منذ ساعة وأكثر تقريبًا تم تطبيق التوقيت الشتوي، وأصبح من الرسمي الالتزام بمواعيد بدء وإغلاق المحال التجارية والأماكن العامة طبقًا للوقيت الجديد، لا سيما ينطبق ذلك في محافظات الدلتا.

كيف تلتزم محافظات الدلتا بالتوقيت الشتوي؟.. تعد محافظات الدلتا من أكثر المحافظات التي تلتزم فيها الأماكن العامة بتطبيق التوقيت الشتوي، وكذلك الاتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية، وذلك لطبيعة الحياة في أغلب محافظاتها، والتي تندرج يلتزم أهلوها بقيم الحياة المحافظة، إضافة لبدء الموسم الدراسي 2023 منذ شهر.

كيف تلتزم محافظات الدلتا بالتوقيت الشتوي؟.. تتجهز محافظات الدلتا لتطبيق التوقيت الشتوي، وذلك بالتزام التعليمات الصادرة من الإدارات التابعة لوزارة التنمية المحلية في محافظة.

ويأتي الالتزام الجاد بالتطبيق غير أن هذا القرار لن يؤثر على المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والورش، التي كانت مستعدة فعليًا من قبل تغيير التوقيت ليل الخميس.

المواعيد الشتوية للمحلات داخل محافظات الدلتا

كيف تلتزم محافظات الدلتا بالتوقيت الشتوي؟.. اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر الماضي بدأ تطبيق المواعيد الشتوية داخل محافظات الدلتا؛ لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك طبقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020.

تلتزم بالمواعيد الشتوية.. إلا في هذه الأيام وهذه الأماكن

وتضمن قرار المواعيد الشتوية أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

في الورش ومحطات الوقود.. الحياة تبدأ من الثامنة صباحًا

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في محافظات الدلتا يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.. لا تلتزم بالمواعيد

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

الفائدة من عودة العمل بنظام التوقيت الشتوي 2023

يرجع العمل بنظام التوقيت الشتوي 2023 في مصر إلى عدة أهداف منها توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة والاستفادة بشكل أفضل من الضوء الطبيعي خلال فصل الشتاء وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة وموائمة ساعات العمل في الدول الأوروبية.

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