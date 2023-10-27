الحديدي يكشف مفتاح الأهلي لتخطي عقبة صنداونز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، مفتاح الفريق الأحمر لتخطي عقبة صنداونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

الحديدي يكشف مفتاح الأهلي لتخطي عقبة صنداونز

وأوضح الحديدي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " كولر أصبح لديه خبرات في المباريات الإفريقية حاليًا، بعكس فترة دور المجموعات بالموسم الماضي التي واجه خلالها الأهلي نظيره صنداونز".

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وأضاف: "صنداونز أراد مواجهة الأهلي في ظروف صعبة لذلك قرر تغيير موعد المباراة إلى الساعة الثالثة عصرا، ليستفيد من ظروف الطقس التي يعاني فيها الأهلي".

واستكمل: "على الأهلي أن يتحفظ دفاعيا ويلعب على الهجمة المرتدة المفيدة التي من شأنها إحداث الفارق لصالح الأهلي خاصة مع وجود لاعبين أصحاب سرعات مثل المغربي رضا سليم".

وأتم: "أطالب كولر بعز اللاعبين وإبقاءهم بعيدا عن وسائل الإعلام والتركيز فقط على مواجهة صنداونز ذهابًا وإيابًا، خاصة وأن مواجهة العودة ستكون بعد 3 أيام فقط".
 

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