كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم

كلاسيكو المملكة بين Al Hilal vs. Al Ahly اليوم، بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يُعد الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي واحدًا من أكثر المباريات توقعًا وشغفًا في عالم كرة القدم السعودية. وهذا الموسم، يأخذ هذا اللقاء الكبير مكانته المعهودة على ملعب الملك فهد الدولي ويأتي كجزء من الجولة الحادية عشر من دوري روشن 2024.

يبدو أن هذا اللقاء سيجمع بين فريقين في قمة أدائهما هذا الموسم. ففي جهة الهلال، يحتلون صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ويتوقع الجميع أن يكونوا في حالة ممتازة بعد الانتصار الأخير على الاتحاد في الديربي وبعد ذلك على الوحدة.

الراقي يسعي لمعادلة النتيجة أمام الزعيم

في الدقيقة 58 من المباراة المثيرة بين الأهلي جدة والهلال، أشعل ماكسيمين الكلاسيكو بتسجيله هدفًا مهمًا لفريقه. كانت النتيجة تشير إلى تفوق الهلال بفارق هدفين، ولكن هدف ماكسيمين قلص الفارق وأعاد الأمل لفريق الأهلي.

بدأت الهجمة عندما استلم ماكسيمين الكرة داخل منطقة الجزاء، حيث كان يتحرك بسرعة وذكاء بين لاعبي الهلال. بدأ في التحرك بشكل متقن وتفاعل مع زملائه في الهجوم لإيجاد الفرصة المثلى للتسديد.

في لحظة مفاجئة، قام ماكسيمين بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء. اصطدمت الكرة بمدافع الهلال وتغيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك. كانت هذه اللحظة حاسمة ومليئة بالتشويق لجميع الجماهير المتواجدة في الملعب وللمشجعين الذين يتابعون المباراة حول العالم.

سجل هدف ماكسيمين تقلص الفارق إلى 2-1 لصالح الأهلي، مما أعطى الفريق الثقة والحماس للمضي قدمًا في المباراة. بدأ الأهلي يسعى بكل قوة لتعديل النتيجة وتحقيق التعادل، بينما حاول الهلال الحفاظ على تفوقه وتأمين الفوز.

الهلال يتقدم بثنائية على أهلي جدة في شوط الكلاسيكو الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي، بتقدم الهلال على أهلي جدة، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في قمة مواجهات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2023 - 2024 ، وسجل هدفي الهلال ميلنكوفيتش سافيتش، في الدقيقة الأولى، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 37 من الشوط.

ألكسندر ميتروفيتش يهدي الزعيم الثاني

وحصل نادي الهلال على ركلة جزاء، وذلك بعد قيام فرانك كيسه بإعاقة مالكوم داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنها ضاعة.

واستطاع مبتروفيتش أن يسجل الثاني للزعيم ويصعب المهمة علي الراقي ونحن علي بعد دقائق معدودة وينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.

الزعيم يفتتح التسجيل أمام الراقي

في لحظة مثيرة ومبكرة جدًا في المباراة، نجح سيرجي ملينككوفيتش سافيتش في تسجيل هدف رائع لصالح نادي الهلال في الدقيقة الأولى. هذا الهدف السريع قدم تحدٍ كبير لفريق الهلال وجعل مهمة نادي الأهلي أكثر صعوبة. الراقي، الذي يتطلع إلى الفوز في هذه المباراة والاستيلاء على النقاط الثلاث، وجد نفسه في موقف صعب بعد هذا الهدف المبكر. ومع ذلك، يبقى اللقاء مفتوحًا للتقلبات والمفاجآت، حيث يمكن لفريق الأهلي أن يقلب الطاولة وينتزع النصر في أي لحظة خلال المباراة.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم

"بوابة الفجر" ستقدم بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر في هذا العام. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. ستُقام المباراة على أرضية استاد "الملك فهد الدولي"، الذي يُعتبر المعقل الرئيسي للفريق الزعيم.

ستنطلق المباراة بدءًا من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. سيكون هذا البث المباشر فرصة لجميع محبي كرة القدم لمتابعة هذه المباراة الحاسمة والمثيرة بين الهلال والأهلي، حيث ستشهد تنافسًا شرسًا وأداءً رائعًا على أرض الملعب. تفتح هذه المباراة الباب أمام الجماهير للتمتع بلحظات كروية مميزة ولتشجيع فرقهم المفضلة.

الأداء المميز الذي قدمه الهلال في الجولات السابقة أعطى الفريق الثقة في قدرته على المنافسة والتنافس على البطولة. الفريق بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله يأملون في مواصلة هذا الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في هذا اللقاء المهم.

على الجانب الآخر، يأتي الأهلي وهو في المركز الرابع برصيد 22 نقطة. على الرغم من أنهم قد فقدوا بعض النقاط في المباريات السابقة، إلا أنه يمكن القول إن الفريق ما زال في حالة جيدة وجاهز لمواجهة الهلال.

الهلال يأمل أن يتمكن من الاستفادة من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات، بما في ذلك نيمار دا سيلفا. وعلى الأهلي أن يستفيد من ذلك النقص المحتمل ويحاول العبور من المنافس القوي.

الكلاسيكو لا يعتمد فقط على الترتيب الحالي للفرق، بل يأتي بطعم مختلف ومميز. يمكن أن تكون المباراة مليئة بالمشاعر القوية والتحديات واللمسات الفنية الرائعة. هنا يتجلى جمال كرة القدم وروعتها.

بالنظر إلى الحماسة الكبيرة التي تحيط بالكلاسيكو وتأثيرها على اللاعبين والجماهير، يُنتظر أن يكون هذا اللقاء ذا طابع خاص ومميز. سيتابعه المشجعون بشغف كبير، وسيبقى هذا اللقاء حديث الساعة لفترة طويلة بعد انتهائه.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

يمكن لعشاق كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي بسهولة وبشكل مجاني. فقد تمتاز هذه المباراة بالتوقيت البديل الذي يقدمه البث التلفزيوني السعودي.

سيتم نقل المباراة على قناة "SSC1 SD" المجانية، وستكون البث بتقنية الصورة العادية. يعني هذا أن الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية ستتمكن من متابعة المباراة بسهولة وراحة دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات تلفزيونية مكلفة.

من الجدير بالذكر أن هذه البطولة والمباراة بشكل خاص تحظى بإقبال كبير من قبل المشجعين في المملكة، والفوز في مباراة الكلاسيكو يمثل حلمًا لعشاق الهلال والأهلي على حد سواء. يعتبر هذا الحدث الرياضي جزءًا لا يتجزأ من التقاليد الرياضية في المملكة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على توجهات الفرق في الدوري.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

بالنسبة للمشجعين خارج المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في مشاهدة مباراة الكلاسيكو بجودة عالية وبتغطية حية، يتعين عليهم القيام ببعض الخطوات لضمان الوصول إلى البث بصورة متاحة. يمكن القيام بهذا عن طريق الخطوات التالية:

الاشتراك في باقة SSC: أولًا، يجب على المشجعين الخارجين من السعودية الاشتراك في إحدى باقات البث الرياضي عبر قنوات SSC. يمكن العثور على هذه الباقات عادة على موقع شركة البث الرياضية المشاركة.

شراء جهاز GOBX: يحتاج المشجعون أيضًا إلى شراء جهاز GOBX الذي يتيح لهم فك التشفير والوصول إلى القنوات الرياضية بكفاءة. يجب شراء هذا الجهاز وتوصيله بالتلفزيون.

التنقل إلى قناة SSC1 HD: بمجرد الاشتراك وتوصيل GOBX، يمكن للمشجعين العثور على قناة SSC1 HD ومتابعة المباراة بتغطية حية وجودة عالية.

باستكمال هذه الخطوات، يمكن للمشجعين في الخارج متابعة مباراة الكلاسيكو بسهولة وبجودة عالية. تذكيرًا، فإن مباريات الكلاسيكو تعتبر دائمًا من أبرز الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، وتحظى بشغف كبير من قبل عشاق الكرة السعودية والعربية.

تردد SSC Sports على نايل سات تردد SSC Sports على عرب سات تردد SSC Sports على سهيل سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

من معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

عندما تتجهون لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي عبر قنوات SSC، يُقدم لكم الاختيار بين عدة خيارات للتعليق الصوتي على المباراة. إليكم مزيدًا عن هذه الخيارات:

قناة SSC1 SD: إذا كنتم تختارون هذه القناة لمشاهدة المباراة، فسيكون المعلق الوحيد هو فهد عريشي الذي سيقدم لكم تعليقه الخاص على أحداث المباراة.

قناة SSC1 HD: بالنسبة للمشجعين الذين يفضلون جودة عالية والمزيد من الخيارات، تقدم قناة SSC1 HD خيارات إضافية. في هذه القناة، ستجدون اثنين من المعلقين البارعين:

المعلق فارس عوض على القناة الصوتية الأولى.

المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

بهذه الخيارات المتاحة على قناة SSC1 HD، يمكن للمشجعين اختيار المعلق الذي يروق لهم أكثر لمتابعة المباراة والاستمتاع بتعليقه الخاص. يعكس هذا التنوع رغبة القناة في تلبية احتياجات وتفضيلات الجماهير الرياضية المختلفة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي من داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك الاستفادة من خيار مجاني عبر تطبيق "شاهد" والتمتع بتجربة مشاهدة البث المباشر بجودة صورة عادية (SD). تمثل هذه البداية خيارًا رائعًا للمشجعين السعوديين لمتابعة مبارياتهم المفضلة بسهولة.

أما إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية أو تفضل جودة عالية لمشاهدة المبارة، فيمكنك الاشتراك في باقة الخدمة الرياضية "شاهد VIP" للتمتع بتجربة مشاهدة HD عالية الجودة للمباراة. هذه الخدمة توفر لك إمكانية مشاهدة المباريات بأعلى دقة وجودة صوتية لتستمتع بأداء الفرق وتفاصيل المباراة على أكمل وجه.

بالاختصار، استفد من هذه الخيارات المتنوعة واختر الأنسب لك لمتابعة مباراة الهلال والأهلي بالطريقة التي تفضلها. من داخل المملكة، توفر التطبيق "شاهد" خيارًا مجانيًا بجودة صورة عادية، في حين يمكن للجماهير خارج المملكة الاشتراك في "شاهد VIP" للاستمتاع بجودة عالية. هذا يجعل متابعة المباراة أكثر متعة وراحة.

بث مباشر مباراة الهلال والأهلي يلا شوت

متى موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع باسم الحريجي - روجر إبانييز - ميريه ديميرال - أليوسكي خط الوسط سميحان النابت - محمد المجحد - فهد الرشيدي خط الهجوم روبرتو فيرمينيو - رياض محرز - جابري فيجا

ويدخل الهلال السعودي المباراة بالعديد من الغيابات والتشكيل المتوقع له كالتالي:

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد خط الوسط سافيتش - روبين نيفيز - محمد كنو خط الهجوم سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم

آخر تطورات إصابة آلان سانت ماكسيمان

تتسبب إصابة ماكسيمان في حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، إذ لا يزال اللاعب غير جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة. وتعد إصابته تحديًا كبيرًا بالنظر إلى أهميته في صفوف الفريق وأدائه البارز خلال المباريات السابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

تعرض ماكسيمان للإصابة أثناء مباراة الأهلي أمام الوحدة، حيث سجل هدفًا أثناء اللقاء. ومنذ ذلك الحين، يخضع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة صباحًا ومساءً بهدف التعافي سريعًا والعودة إلى الملعب.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي القادمة ستجمعه بالهلال في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وسيكون ذلك بمثابة تحدي كبير للجهاز الفني واللاعبين لتعويض غياب ماكسيمان والمحافظة على أداء الفريق الجيد خلال المبارة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وذلك لمواصلة مشواره نحو الصدارة في الدوري. وسيكون عليه التفوق على فريق الهلال الذي يظهر بأداء مميز في المباريات الأخيرة.

إصابة ماكسيمان تشكل تحديًا إضافيًا للأهلي، ولكن الفريق سيعمل جاهدًا على التعويض عن غيابه وتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة.