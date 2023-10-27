كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي،Al Hilal - Al Ahli ستقام مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي على استاد الملك فهد الدولي. هذه المباراة تُعتبر كلاسيكو الكرة السعودية وتأتي ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن لعام 2024.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على نادي مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته في البطولة. وفي الدوري السعودي، يحتل الهلال المركز الأول برصيد 26 نقطة، وهو متفوق بفارق نقطتين عن التعاون الوصيف.

أما الأهلي السعودي، فقد سجل تحسنًا ملحوظًا في الدوري بعد بداية متذبذبة، حيث حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام الوحدة وفي ديربي جدة السابق. يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي 2024؟

سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تحمل حقوق بث مباريات دوري المحترفين السعودي.

تردد SSC Sports على نايل سات تردد SSC Sports على عرب سات تردد SSC Sports على سهيل سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي اليوم في كلاسيكو المملكة؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024 من خلال تطبيق "شاهد"، وهو تطبيق يوفر بث مباشر للمباريات. يمكنك متابعة المباراة مجانًا عبر التطبيق بجودة عادية (SD). وإذا كنت تفضل جودة عالية الدقة، فيمكنك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" للاستمتاع ببث عالي الجودة.

متى موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع باسم الحريجي - روجر إبانييز - ميريه ديميرال - أليوسكي خط الوسط سميحان النابت - محمد المجحد - فهد الرشيدي خط الهجوم روبرتو فيرمينيو - رياض محرز - جابري فيجا

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى إدوارد ميندي. خط الدفاع باسم الحريجي، روجر إبانييز، ميريه ديميرال، أليوسكي. خط الوسط سميحان النابت، محمد المجحد، فهد الرشيدي. خط الهجوم روبرتو فيرمينيو، رياض محرز، جابري فيجا.

سجلت مباريات الهلال والأهلي في الدوري السعودي العديد من اللقاءات عبر مختلف المسابقات مثل الدوري التصنيفي، والدوري المشترك، والمربع الذهبي. إجمالًا، لعب الفريقان 101 مباراة، حيث انتصر الهلال في 47 مباراة، بينما انتصر الأهلي في 24 مباراة، وانتهت 30 مباراة بالتعادل. وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة في هذه المباريات 252 هدفًا، حيث سجل الهلال 143 هدفًا، بينما سجل الأهلي 109 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

كلاسيكو السعودية الهلال ضد الأهلي

ستشهد مباراة كلاسيكو سعودي جديدة بين الهلال والأهلي في ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن 2024.

الهلال والأهلي يبدوان في أفضل حالاتهما هذا الموسم، حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

الهلال يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه في ديربي جدة أمام الاتحاد وبعدها مباراة الوحدة. ويتوقع فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله مواصلة الأداء المميز في هذه المباراة الهامة.