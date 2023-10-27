مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي،يترقب محبو كرة القدم وجماهيرها بشغف المباراة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

قبل هذه المواجهة المهمة، تلقى النادي الأهلي السعودي دفعة معنوية كبيرة بعد إعلان عودة فراس البريكان إلى تشكيلة الفريق الأساسية. يعتبر البريكان أحد أهم لاعبي الأهلي وأكثرهم تأثيرًا، حيث يتمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على التسجيل المميزة. حتى الآن، سجل البريكان 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت اليوم

يسعدنا أن نقدم لك تفاصيل حول بث مباشر لمباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لموسم 2023-2024. هذه المباراة تُعد واحدة من أهم المواجهات في الموسم، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومثمرة بالنسبة لعشاق الكرة.

تجري المباراة يوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر 2023، على أرضية استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ستكون هذه المباراة من أهم اللقاءات في الموسم، ويمكن للجماهير متابعتها عبر البث المباشر الذي ستقدمه جماعة "بوابة الفجر". سيكون هذا اللقاء فرصة لرؤية أبرز الأندية في المملكة العربية السعودية تتنافس من أجل تحقيق الفوز وتحقيق المكاسب في الدوري. توقعوا مباراة مليئة بالإثارة والمتعة، وكنوا على استعداد لمتابعة أحداثها مباشرة.

من المتوقع أن يشارك البريكان أو ألان سانت ماكسيمان في خط الهجوم بجانب روبرتو فيرمينو ورياض محرز، مما يشكل ثلاثي هجومي قويًا للأهلي. ويأمل الأهلي في الاستفادة من تواجد البريكان في التشكيلة الأساسية لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر 

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

كيف أشاهد مباراة الهلال والأهلي

كيف أشاهد مباراة الهلال والأهلي Al Hilal vs Al Ahly match؛ في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي بنسخته الحالية لعام 2023/2024. حيث يلتقي مساء اليوم 27-10-2023  كلا من زعيم آسيا فريق نادي الهلال ضد نظيره الأهلي الراقي في قمة ديربي مواجهات دوري روشن للمحترفين. فهيا للتعرف على أبرز تفاصيل لقاء ديربي العمالقة الهلال والأهلي السعودي. للإجابة على تساؤلكم الشائع كيف أشاهد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن للمحترفين؟

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

يتسائل الكثيرين من محبي وعشاق عن طرق مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الحادية من بطول الدوري السعودي؟ وقد أجابت محموعة قنوات ssc السعودية الرياضية عن هذا التساؤل حيث أنها توفر خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي وغيرها من المباريات في دوري روشن السعودي 23/24 عبر قناة 1 SSC HD. والتي يمكنكم ضبط تردداتها كما يلي:

جميع ترددات قناة السعودية الرياضية 1 SSC HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

معلومات الاستقبال لقناة 1 SSC HDنايل ساتعرب ساتبدر سات
التردد125231241712418
الترميز275002750027500
تصحيح الخطأ6/56/53/4
الاستقطابأفقيعموديأفقي
الجودةHDHDSD

ماهي تشكيلة الهلال اليوم؟

مركز اللاعباللاعب
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعسعود عبدالحميد
 علي البليهي
 كاليدو كوليبالي
 ياسر الشهراني
خط الوسطروبين نيفيز
 سافيتش
 مالكوم
خط الهجومسالم الدوسري
 ميتروفيتش
 ميشيل ديلجادو

ماهي تشكيلة الاهلي اليوم؟

مركز اللاعباللاعب
حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاععلي مجرشي
 عبدالباسط هندي
 روجر إيبانيز
 بسام الحريجي
خط الوسطمحمد المجحد
 فرانك كيسي
 جابري فيجا
خط الهجومرياض محرز
 روبرتو فيرمينو
 فراس البريكان

تاريخ المواجهات بين الهلال والأهلي

  • الدوري السعودي: فاز الهلال في 46 مباراة، بينما فاز الأهلي في 24 مباراة، وتم التعادل في 31 مباراة.
  • باقي البطولات: فاز الزعيم في 72 مباراة، بينما فاز الراقي في 39 مباراة، وتعادلا في 29 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي | من هنــــا

ما القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها ستنقل حصريًا عبر شاشتها مباريات دوري روشن 2023-2024.

مباريات الدوري السعودي ستكون منقولة مجانًا بتقنية SD ولكن فقط للمتواجدين داخل السعودية.

وفي حالة أن أراد المشاهد أن يتابع المباريات بتقنية HD أو بتغطية شاملة قبل وبعد المباراة، سيتعين عليه الاشتراك في إحدى الباقات وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

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