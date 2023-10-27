حملة مواطن تطالب مجلس النواب بإعداد تشريع قانونى بشأن الانتخابات الرئاسية.. وتدعو الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية

دعت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب، باتخاذ قرار تاريخي، وذلك من خلال إصدار تعديل تشريعي سريع يتيح تزكية الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، وذلك لوجود وضع استثنائي يفرض علينا حالة طوارئ غير مسبوقة وذلك من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها القومى في ظل تصاعد الوضع الراهن.

وأكدت الحملة، أن الوضع الراهن يحتم على البرلمان الانعقاد الفوري لاتخاذ إجراء من أجل الوطن والحفاظ عليه من أي مخاطر وعلى نواب الشعب أن يساهموا في اتخاذ هذا الإجراء التاريخي لتخفيف الضغط على الأجهزة المعنية بالدولة حتى يتمكنوا من تخطي تلك المرحلة.



كما تقترح الحملة، في حال عدم امكانيه إصدار تشريع برلماني لتزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية الحالية التوجه للاستفادة من امكانيات الدولة في مجال التقدم التكنولوجي في ظل الظروف الراهنة في محاولة لعدم تشتيت الأجهزة الأمنية وإثقالها بأعباء داخلية وخارجية ومجابهة كافة المخاطر الخارجية عبر الحدود الأمر الذي يتطلب معه إجراء الانتخابات الرئاسية الحاليه عن طريق التصويت الإلكتروني للتخفيف عن الشعب الانتقال في ظل ارتفاع الأسعار وكذا المصريين بالخارج لبعد المسافات عن السفارات وبذلك تقليل تكلفة إجراءات ومصاريف الانتخابات في ظل ارتفاع التكاليف.

كما تدعو حملة مواطن، جموع الشعب المصري وكافة طوائفه وأحزابه ومؤسساته الالتفاف والوقوف بصدق حول القيادة السياسية والقوات المسلحة وعدم الالتفات إلى أي شائعات يتم ترويجها حاليًا، داعية الله تثبيت خطى الرئيس في كل قراراته.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها