مصير الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ضوء استمرار الحرب على غزة

الفجر الفني
بوابة الفجر

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن الدورة الـ 45 من المهرجان معلقة إلى حين إنهاء الحرب التي يشنها جيش الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك استحالة لإقامة الدورة الجديدة في الوقت الراهن نظرًا لما يمر به القطاع من أحداث تتزايد وتيرتها يوما بعد يوم.

 

وقال إن صناع المهرجان ينتظرون تغير الوضع بفارغ الصبر ووضع حد للمجازر التي يرتكبها الكيان  أهالي غزة.


وحث أى دولة عربية ليس لديها حدود مباشرة مع الاحتلال استغلال الوقت وجذب صحف العالم لأن تستأنف مهرجاناتها وتستخدمها كمنصة لصوت فلسطين.


كانت  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قد أعلنت تأجيل فعاليات النسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

 

 

القاهرة السينمائي تعليق الدورة الـ 45 سينما أمير رمسيس
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